Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. február 2026Meniny má Tatiana
< sekcia Šport

Ohlasy médií na triumf Alcaraza: Tvorca tenisovej histórie

.
Španielsky tenista Carlos Alcaraz bozkáva trofej po jeho výhre nad Srbom Novakom Djokovičom vo finále grandslamového tenisového turnaja Australian Open v Melbourne 1. februára 2026. Foto: TASR/AP

Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal víťazom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open.

Autor TASR
Melbourne 1. februára (TASR) - Ohlasy médií na triumf španielskeho tenistu Carlosa Alcaraza vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open:



ATP: „Carlos Alcaraz skompletizoval kariérny grandslam. Na Sinnera zvýraznil triumfom na Australian Open náskok v počte významných trofejí.“

CNN: „Carlos Alcaraz získal po fascinujúcom finále a výhre nad Novakom Djokovičom titul na Australian Open.“

AFP: „Carlos Alcaraz - tvorca tenisovej histórie s odtieňmi Federera.“

Forbes: „Carlos Alcaraz pozastavil historickú príležitosť Novaka Djokoviča, sám si ju vytvoril na Australian Open.“

DPA: „Historický okamih na Australian Open patrí Carlosovi Alcarazovi, Novak Djokovič tak pokračuje na ceste za ziskom 25. grandslamového titulu.“

AP: „Carlos Alcaraz je historicky najmladším držiteľom kariérneho grandslamu. Vo finále Australian Open zdolal Novaka Djokoviča, ktorý nikdy neprehral pri predošlých 10 finálových zápasoch v Melbourne Park.“

idnes.cz: „Zázračný Alcaraz! Zdolal Djokoviča a ako najmladší vyhral všetky grandslamy.“

L'Equipe: „Prisilný súper na Djokoviča, Alcaraz skompletizoval kariérny grandslam. Triumfom na Australian Open má náskok oproti všetkým velikánom.“
.

Neprehliadnite

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov

OTESTUJTE SA: Ste expert na slovenské mestá a pamiatky?

Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka k aktuálnej komunikácii