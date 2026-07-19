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Ohlasy svetových médií po dueli o bronz
Autor TASR
Miami 19. júla (TASR) - Ohlasy svetových médií na víťazstvo futbalistov Anglicka nad Francúzskom 6:4 v zápase o bronz na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Anglicko
BBC Sport: „Zápas, v ktorom nikto nechcel hrať, sa stal zápasom, o ktorom nikto nechcel, aby sa skončil.“
The Guardian: „Zápas, ktorý nemal žiadny význam, patril k vrcholom turnaja, na ktorom padali rekordy. Skončil sa srdečným objatím Thomasa Tuchela a Didiera Deschampsa. Bolo to naozaj fantastické.“
The Times: „Nie je úplne jasné, čo to všetko znamená, okrem toho, že Anglicko získalo bronzové medaily. Reakcia po záverečnom hvizde však ukázala, že fanúšikovia si víťazstvo užili, a spôsob, akým prišlo, aspoň trochu zmiernil trpkú pachuť semifinálovej prehry.“
Sky Sports: „Bukayo Saka hetrikom pomohol Anglicku k pozoruhodnému víťazstvu v Miami nad Francúzskom 6:4 a k dosiahnutiu najlepšieho umiestnenia na majstrovstvách sveta od roku 1966.“
Francúzsko
L'Équipe: „Na záver ohňostroj. To, čo malo byť poctou Didierovi Deschampsovi po 14 rokoch vo funkcii, sa zmenilo na jeden z najbláznivejších zápasov počas jeho pôsobenia. Vo svojom 185. a poslednom stretnutí na lavičke francúzskej reprezentácie zažil zďaleka najhorší polčas svojej kariéry.“
Le Parisien: „V sobotu večer na Floride francúzsky tím neprežil apokalyptický prvý polčas. Ale ich druhý polčas, na ktorý sa bude dlho spomínať, bol viac hodný posledného zápasu Didiera Deschampsa.“
RMC Sport: „Stroskotanie ako Titanic. Francúzske mužstvo sa v zápase o tretie miesto proti Anglicku potopilo. V poslednom stretnutí Didiera Deschampsa po 14 rokoch neukázali Les Bleus vôbec nič a duel bol prakticky rozhodnutý už cez prestávku za jednoznačného stavu 0:4.“
USA
ESPN: „Anglicko zdolalo Francúzsko v zápase, ktorý sa okamžite zaradil medzi ikonické duely majstrovstiev sveta, a obsadilo tretie miesto.“
The Athletic: „Najpodivnejšia príležitosť týchto majstrovstiev sveta priniesla najchaotickejší a najúchvatnejší zápas celého turnaja.“
Taliansko
Gazzetta dello Sport: „Neuveriteľné predstavenie v Miami v zápase, ktorý nikto nechcel vidieť. O víťazstve rozhodol Sakov hetrik. Rozlúčka Didiera Deschampsa mala od dôstojnosti veľmi ďaleko.“
Corriere dello Sport: „Desať gólov a zápas, ktorý sa zapíše do histórie. Nielen preto, že Mbappe sa s 22 gólmi dostal na čelo historického poradia, ale aj preto, že nám pripomenul, že futbal bol a stále je najkrajším športom na svete. Športom, v ktorom sú život a úspech neoddeliteľne späté.“
Španielsko
Marca: „Kto tvrdí, že zápas o tretie miesto nemá zmysel? Francúzsko a Anglicko nám ponúkli zrejme najzábavnejší zápas majstrovstiev sveta.“
AS: „Tlak opadol a bolo to vidieť. Dva tímy nám v Miami v stretnutí, ktoré pôsobilo ako prípravný zápas, ponúkli desať gólov.“
Švajčiarsko
Blick: „Anglicko získalo bronz a Mbappe Zlatú kopačku? V zápase o tretie miesto nemal nikto chuť brániť. Anglicko si po gólovom predstavení berie domov bronz z majstrovstiev sveta.“
Česko:
iDNES: „Desať gólov, hetrik anglického útočníka Saku, rekordný gól francúzskeho kapitána Mbappeho. Nikto nebránil, nikomu sa nechcelo hrať dozadu. Zápas plný ofenzívnych kúskov, laxnosti a bohorovnosti v obranných radoch. A je z toho najgólovejšie stretnutie na turnaji v Amerike.“
iSport: „Francúzsko - Anglicko 4:6. Bronzový blázinec v Miami! Mbappeho gól číslo desať, Saka má hetrik.“
Anglicko
BBC Sport: „Zápas, v ktorom nikto nechcel hrať, sa stal zápasom, o ktorom nikto nechcel, aby sa skončil.“
The Guardian: „Zápas, ktorý nemal žiadny význam, patril k vrcholom turnaja, na ktorom padali rekordy. Skončil sa srdečným objatím Thomasa Tuchela a Didiera Deschampsa. Bolo to naozaj fantastické.“
The Times: „Nie je úplne jasné, čo to všetko znamená, okrem toho, že Anglicko získalo bronzové medaily. Reakcia po záverečnom hvizde však ukázala, že fanúšikovia si víťazstvo užili, a spôsob, akým prišlo, aspoň trochu zmiernil trpkú pachuť semifinálovej prehry.“
Sky Sports: „Bukayo Saka hetrikom pomohol Anglicku k pozoruhodnému víťazstvu v Miami nad Francúzskom 6:4 a k dosiahnutiu najlepšieho umiestnenia na majstrovstvách sveta od roku 1966.“
Francúzsko
L'Équipe: „Na záver ohňostroj. To, čo malo byť poctou Didierovi Deschampsovi po 14 rokoch vo funkcii, sa zmenilo na jeden z najbláznivejších zápasov počas jeho pôsobenia. Vo svojom 185. a poslednom stretnutí na lavičke francúzskej reprezentácie zažil zďaleka najhorší polčas svojej kariéry.“
Le Parisien: „V sobotu večer na Floride francúzsky tím neprežil apokalyptický prvý polčas. Ale ich druhý polčas, na ktorý sa bude dlho spomínať, bol viac hodný posledného zápasu Didiera Deschampsa.“
RMC Sport: „Stroskotanie ako Titanic. Francúzske mužstvo sa v zápase o tretie miesto proti Anglicku potopilo. V poslednom stretnutí Didiera Deschampsa po 14 rokoch neukázali Les Bleus vôbec nič a duel bol prakticky rozhodnutý už cez prestávku za jednoznačného stavu 0:4.“
USA
ESPN: „Anglicko zdolalo Francúzsko v zápase, ktorý sa okamžite zaradil medzi ikonické duely majstrovstiev sveta, a obsadilo tretie miesto.“
The Athletic: „Najpodivnejšia príležitosť týchto majstrovstiev sveta priniesla najchaotickejší a najúchvatnejší zápas celého turnaja.“
Taliansko
Gazzetta dello Sport: „Neuveriteľné predstavenie v Miami v zápase, ktorý nikto nechcel vidieť. O víťazstve rozhodol Sakov hetrik. Rozlúčka Didiera Deschampsa mala od dôstojnosti veľmi ďaleko.“
Corriere dello Sport: „Desať gólov a zápas, ktorý sa zapíše do histórie. Nielen preto, že Mbappe sa s 22 gólmi dostal na čelo historického poradia, ale aj preto, že nám pripomenul, že futbal bol a stále je najkrajším športom na svete. Športom, v ktorom sú život a úspech neoddeliteľne späté.“
Španielsko
Marca: „Kto tvrdí, že zápas o tretie miesto nemá zmysel? Francúzsko a Anglicko nám ponúkli zrejme najzábavnejší zápas majstrovstiev sveta.“
AS: „Tlak opadol a bolo to vidieť. Dva tímy nám v Miami v stretnutí, ktoré pôsobilo ako prípravný zápas, ponúkli desať gólov.“
Švajčiarsko
Blick: „Anglicko získalo bronz a Mbappe Zlatú kopačku? V zápase o tretie miesto nemal nikto chuť brániť. Anglicko si po gólovom predstavení berie domov bronz z majstrovstiev sveta.“
Česko:
iDNES: „Desať gólov, hetrik anglického útočníka Saku, rekordný gól francúzskeho kapitána Mbappeho. Nikto nebránil, nikomu sa nechcelo hrať dozadu. Zápas plný ofenzívnych kúskov, laxnosti a bohorovnosti v obranných radoch. A je z toho najgólovejšie stretnutie na turnaji v Amerike.“
iSport: „Francúzsko - Anglicko 4:6. Bronzový blázinec v Miami! Mbappeho gól číslo desať, Saka má hetrik.“