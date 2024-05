Ohlasy médií po MS2024: Zlatá rozprávka, božský Pastrňák

Praha 27. mája (TASR) - Ohlasy médií na triumf českých hokejistov vo finále 87. majstrovstiev sveta, v ktorom domáci reprezentanti zdolali v Prahe Švajčiarsko 2:0:



iDnes.cz (ČR): "Takmer 40 rokov sa čakalo na taký zážitok. V poslednú májovú nedeľu sa hokejom pobláznený národ dočkal. Prvýkrát od roku 1985 domáci tím oslavuje v Prahe zlato z majstrovstiev sveta. Českí hokejisti premohli Švajčiarov 2:0 vďaka tak túžobne očakávanej gólovej strele Davida Pastrňáka a ďalšiemu perfektnému výkonu brankára Lukáša Dostála."



isport.cz (ČR): "Česko - Švajčiarsko 2:0. Zlatá domáca rozprávka! Rozhodol Pastrňák."



sport.cz (ČR): "Hokejová reprezentácia dopísala na svetovom šampionáte rozprávkový príbeh so zlatou bodkou. Česi usporiadali najnavštevovanejšie a podľa všetkého najkrajšie majstrovstvá sveta, aby sa za to sami odmenili. Po finálovom triumfe 2:0 nad Švajčiarskom sú totiž po 14 rokoch majstri sveta. A víťazný gól zaznamenal ´božský´ chlapík menom David Pastrňák, ďalší hrdina Lukáš Dostál v bránke sa už môže oficiálne premenovať na Nedostál."



Aftonbladet (Švéd.): "Bláznivá hokejová párty. David Pastrňák dopísal českú ľudovú rozprávku, ktorá bude žiť navždy."



YLE (Fín.): "Česi sú majstri sveta. Švajčiarsko prehralo vo finále 0:2. Česko zvíťazilo na domácom šampionáte a publikum v pražskej aréne skáče a tancuje. Oslavy titulu sa iste potiahnu dlho do noci."



TSN (Kan.): "Pastrňákov gól z tretej tretiny priviedol Česko k triumfu nad Švajčiarskom v súboji o zlato. Brankár Lukáš Dostál chytil všetkých 31 švajčiarskych striel."



Blick (Švaj.): "Veľký boj zostal bez odmeny. Švajčiarsko sa muselo vo finále skloniť pred Českom. Klobúk dolu pred 25 hráčmi, na ktorých boli švajčiarski fanúšikovia v Česku hrdí."



Berner Zeitung (Švaj.): "Sen sa rozplynul. V treťom finále od roku 2013 utrpelo Švajčiarsko tretiu prehru a Česko získalo titul majstra sveta."