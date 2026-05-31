Nedela 31. máj 2026
Ohlasy médií po víťazstve Paríža St. Germain vo finále Ligy majstrov

Na snímke Chviča Kvaracchelija (PSG) bozkáva trofej po finálovom dueli Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - FC Arsenal v budapeštianskej Puskás Aréne v sobotu 30. mája 2026. Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov. V sobotnom finále zdolali v Budapešti anglický Arsenal 4:3 v jedenástkovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Kanonieri utrpeli bolestivú prehru v rozstrele, napísalo BBC.

Autor TASR
Bratislava 31. mája (TASR) - Ohlasy médií po víťazstve Paríža St. Germain vo finále Ligy majstrov 2025/26 nad Arsenalom Londýn (1:1 pp - 4:3 v rozstrele z 11 m).



L'Equipe: „Paríž je legendárny.“



Le Parisien: „PSG korunovaný za majstra Európy. Oslava, ohňostroje a excesy - príbeh bláznivej noci v Paríži.“



Le Monde: „PSG sa po zisku double v Lige majstrov etabloval ako európska veľmoc.“



Le Figaro: „Legendárny PSG opäť na čele Európy. Víťazstvo pre futbal.“



Sky Sports: „Zlomené srdce Arsenalu.“



BBC: „´Kanonieri´ utrpeli bolestivú prehru v rozstrele.“



The Guardian: „PSG obhájil trofej, sen Arsenalu sa rozplynul v rozstrele.“



La Gazzetta dello Sport: „PSG zopakoval prvenstvo. Luis Enrique opäť na tróne Európy. Arsenal padol v rozstrele.“



Marca: „Luis Enrique pozdvihol PSG do Panteónu Ligy majstrov.“



Mundo Deportivo: „Víťazstvo PSG v Lige majstrov je odmenou za konzistentnosť.“



Bild: „Luis Enrique posúva PSG na Olymp.“



iDnes.cz: „Kúzelník Enqique. Za rok ďalšia trofej Ligy majstrov?“



iSport.cz: „PSG obhájil titul v Lige majstrov. Paríž je v plameňoch.“
