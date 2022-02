OHLASY MÉDIÍ: Prvotriedna dráma, USA chýbala necelá minúta

Peking 16. februára (TASR) - Ohlasy médií po stredajšom víťazstve slovenských hokejistov vo štvrťfinále ZOH 2022 v Pekingu nad USA 3:2 po samostatných nájazdoch:



USA Today: "Americký hokejový tím bol vyradený z olympijského turnaja. Chýbala necelá minúta, aby postúpil do boja o medaily. Namiesto toho Američania už v Pekingu nič neukážu, hoci až do katastrofy vo štvrťfinálovom súboji so Slovenskom pôsobili na ZOH výborným dojmom."



Washington Post: "Američania - najvyššie nasadený tím po základnej časti - prehrali so Slovákmi v nájazdoch a na olympijskom turnaji skončili vo štvrťfinále. Na tretej zimnej olympiáde za sebou tak hokejisti USA nezískajú medailu."



AP: "USA šokujúcim spôsobom vypadli z mužského hokejového turnaja na ZOH v Pekingu po tom, ako neudržali v závere vedenie. Marek Hrivík skóroval 43,7 sekundy pred koncom riadneho hracieho času, Peter Cehlárik ako jediný premenil nájazd v rozstrele a Slováci zdolali Američanov 3:2, čím vyradili najvyššie nasadený tím."



iDnes.cz (ČR): "Bola to prvotriedna dráma. Slovenským hokejistom vyšla hra bez brankára, proti Spojeným štátom v poslednej minúte základného hracieho času vyrovnali a vďaka gólu Petra Cehlárika postúpili po výsledku 3:2 po samostatných nájazdoch do semifinále olympijského turnaja."



TSN (Kan.): "Američania podľahli Slovákom po štvrťfinálovom šoku."



Sport-Express (Rus.): "Hlavná senzácia olympiády: Američania idú domov! USA prehrali v rozstrele so Slovákmi."