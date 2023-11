Ohlasy médií: Slovensko si zaistilo druhé miesto v J-skupine

Bratislava 17. novembra (TASR) - Ohlasy médií na postup slovenskej futbalovej reprezentácie na ME 2024 po štvrtkovom víťazstve 4:2 nad Islandom v zápase kvalifikačnej J-skupiny.



The Guardian: "Slovensko sa spamätalo z gólu, zdolalo Island 4:2 v J-skupine a zaistilo si miestenku na EURO 2024."



Sportstar: "Slovensko si zaistilo druhé miesto v J-skupine presvedčivým domácim víťazstvom 4:2 proti Islandu s dvoma gólmi Lukáša Haraslína."



UEFA: "Maďarsko a Slovensko sú najnovšie dva tímy, ktoré sa kvalifikovali na záverečný turnaj UEFA EURO 2024. Oba tímy dosiahli vo štvrtok výsledky, ktoré potrebovali."



idnes.cz: "Slovenskí futbalisti v kvalifikácii na EURO zdolali doma Island 4:2 a kolo pred koncom postúpili na záverečný turnaj. Svoju účasť potvrdili tiež Maďari remízou 2:2 v Bulharsku. Šampionát, ktorý sa uskutoční budúci rok v Nemecku, pozná 11 z 24 účastníkov."



The Straits Times: "Maďarsko a Slovensko sa stali najnovšími tímami, ktoré si 16. novembra zaistili miestenku na EURO 2024.