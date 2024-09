OHLASY MÉDIÍ: Sobolenková zabudla na sklamanie, podmanila si New York

New York 8. septembra (TASR) - Ohlasy svetových médií po triumfe bieloruskej tenistky Ariny Sobolenkovej na grandslamovom US Open. Vo finále ženskej dvojhry zdolala v noci na nedeľu domácu Jessicu Pegulovú 7:5, 7:5.



sport.cz: "Sobolenková si prvýkrát podmanila US Open."



BBC: "Sobolenková získala svoj prvý titul na US Open a zabudla na sklamanie z minuloročného finále."



The Guardian: "Sobolenková zachovala pokoj a zdolala Pegulovú."



Marca: "Sobolenková umlčala kurt Arthura Ashea. Korunovali ju v ´dome´ Pegulovej."



La Gazzetta dello Sport: "Tigrí rev Sobolenkovej, podmanila si New York."



Sky Sports: "Sobolenková prekonala bolesť z minuloročnej prehry. Po 12 mesiacoch si vyslúžila vykúpenie."