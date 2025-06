OHLASY MÉDIÍ: Supernáhradník Rowe doviedol Anglicko k sláve na ME 21

Bratislava 29. júna (TASR) - Ohlasy médií po víťazstve Anglicka nad Nemeckom (3:2 po predĺžení) vo finále futbalových ME hráčov do 21 rokov.



Sky Sports: „Anglicko zdolalo Nemecko v strhujúcom päťgólovom finále a obhájilo titul na Eure hráčov do 21 rokov.“



BBC: „Anglický tím do 21 rokov dramaticky obhájil svoj európsky titul napínavým víťazstvom nad Nemeckom po predĺžení.“



The Guardian: „Supernáhradník Rowe doviedol na Eure do 21 rokov Anglicko k sláve v napínavom trileri s predĺžením proti Nemecku.“



The Independent: „Mladíci Leeho Carsleyho spečatili druhý titul za sebou v napínavom zápase proti odvekým rivalom z Nemecka.“



Bild: „Comeback po hroznom štarte a trpký knokaut v predĺžení.“



Kicker: „Futbalový boh nebol naklonený nemeckému tímu do 21 rokov.“



Marca: „Anglicko a Nemecko môžu pokojne spávať, o ich mladom talente niet pochýb.“



L'Equipe: „Anglicko korunované po góle Rowea v predĺžení.“



La Gazzetta dello Sport: „Anglicko to opäť dokázalo. Zdolalo Nemecko a naďalej sedí na tróne Európy.“



idnes.cz: „Angličania oslavujú obhajobu titulu! Vo finále ME do 21 rokov prekonali Nemcov v predĺžení.“