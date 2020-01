OHLASY OSOBNOSTÍ na tragickú smrť Kobeho Bryanta

Jeden z najlepších basketbalistov histórie Kobe Bryant zahynul v nedeľu po páde helikoptéry vo veku 41 rokov. Spolu s ním zahynula aj jeho 13-ročná dcéra Gianna. Na palube s nimi bol taktiež 56-ročný bejzbalový tréner John Altobelli, ktorý viedol 27 rokov družstvo univerzity Orange Coast, spolu so svojou ženou Keri a 13-ročnou dcérou Alyssou. Spolu s posádkou počet obetí vystúpal napokon na deväť.





Kareem Ambul-Jabbar, najlepší strelec histórie NBA: "Mnoho ľudí si bude pamätať Brynta ako úžasného športovca, ktorý inšpiroval celú generáciu basketbalistov. Ja si ho budem pamätať ako niekoho, kto bol oveľa viac ako športovec."



Tony Parker, štvornásobný šampión NBA: "Som zdrvený. Bol si skutočnou legendou a skutočným priateľom."



Luka Dončič, líder Dallasu Mavericks: "Toto nemôže byť pravda. Prosím, nie."





Miami Heat, tím NBA: "Naše srdcia sú plné obrovského smútku. Naše modlitby posielame rodine Kobeho Bryanta a všetkým, ktorých táto nehoda zasiahla."





Joel Embiid, líder Philadelphie 76ers: "Ľudia, neviem, kde začať. Začal som hrať basketbal, pretože som videl hrať Kobeho vo finále 2010. Bol to zlom v mojom živote, od tej chvíle som chcel byť ako Kobe. Som neskutočne smutný práve v tejto chvíli."





Trae Young, líder Atlanty Hawks: "Mal som tu česť stretnúť sa s Giannou Marie-Onore. Tento rok bola iba na troch zápasoch, na dvoch som hral ja. Povedala mi, že som jej najobľúbenejší hráč. Neverím tomu, čo sa stalo."





Dennis Rodman, päťnásobný šampión NBA: "Som zničený zo správy, že môj priateľ Kobe Bryant zomrel. Moje modlitby smerujú k jeho manželke a deťom."





Usain Bolt, osemnásobný olympijský víťaz v šprinte: "Stále tomu nemôžem uveriť."





Tom Brady, šesťnásobný víťaz Super Bowlu: "Už teraz nám chýbaš, Kobe.'"



Michael Jordan, jeden z najlepších basketbalistov histórie: "Slová nemôžu popísať tú bolesť, ktorú cítim. Kobe bol pre mňa ako brat. Budú mi chýbať rozhovory s ním. Bol to nebezpečný protivník, jeden z najlepších hráčov vôbec. Predovšetkým to bol skvelý otec, ktorý miloval svoje dcéry."



Shaquille O'Neal, bývalý Bryantov spoluhráč z Lakers: "Nedokážem vyjadriť tu bolesť, ktorú prežívam. Stratil som nielen brata, ale aj neter Gigi. To dievča sa narodilo v rovnaký deň, ako moja najmladšia dcéra Me'Arah. Kobe bol viac ako športovec, bol skvelým rodinne založeným človekom."



Earvin "Magic" Johnson, bývalý hráč Lakers: "Naše mesto, basketbal a klub Lakers už nikdy nebudú také ako predtým. Budú mi chýbať všetky tie rozhovory o tom ako milujeme basketbal, Lakers, Taliansko a otcovstvo."



Adam Silver, komisár NBA v oficiálnom vyjadrení: "Kobe Bryant bol ukážkou toho, čo vznikne, keď sa zmieša talent s mimoriadnou zanietenosťou ku hre. Bol to výnimočný hráč s prvkami, ktoré ho činia legendou. Inšpiroval ľudí po celom svete. Mal prirodzenú múdrosť a cítil, že jeho misiou je podeliť sa o svoje znalosti s budúcou generáciou."



Barack Obama, bývalý prezident USA: "Kobe bol legendou na ihrisku a práve začal usilovne pracovať na tom, aby bol aj mimo neho. Pre nás s manželkou Michelle ako rodičov je ešte viac srdcervúca strata Gianny."