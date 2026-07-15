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Ohlasy svetových médií na triumf Španielska nad Francúzskom 2:0

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Na snímke hráč Španielska Mikel Oyarzabal (21) sa teší z gólu, ktorý strelil z pokutového kopu v semifinálovom dueli Francúzsko - Španielsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Arlingtone v utorok 14. júla 2026. Foto: TASR/AP

Kicker: „Ľadovo chladní v útoku, skvelí v obrane: Španielsko poslalo Francúzsko do údolia sĺz.“

Autor TASR
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Bratislava 15. júla (TASR) - Ohlasy svetových médií na výhru Španielska v prvom semifinále futbalových majstrovstiev sveta nad Francúzskom 2:0:

Španielsko:

Marca: „Španielsko je vo finále majstrovstiev sveta! Druhýkrát v našich životoch budeme bojovať o titul majstrov sveta! Chceme druhú hviezdu!“

AS: „Lekcia pre celý svet.“

Mundo Deportivo: „Po prehre vo finále Ligy národov to oznámili. ‚19. júla 2026,‘ zverejnil vtedy Pedri na Instagrame. Dátum finále majstrovstiev sveta. A Lamine Yamal ho zdieľal. Dodržali slovo.“

El País: „Španielsko sa opäť zapísalo do histórie. Po 16 rokoch je španielsky národný tím späť vo finále majstrovstiev sveta.“

Francúzsko:

L'Équipe: „Katastrofa v Dallase. Po turnaji, v ktorom nečelili žiadnej vážnej výzve, dostali Les Bleus v Arlingtone od Španielov skutočnú futbalovú lekciu. 0:2 a ohromujúci, miestami takmer znepokojujúci pocit, že proti španielskej prevahe to nikdy nebol skutočný zápas.“

RMC Sport: „Les Bleus vypadli zo semifinále MS, americký sen sa náhle skončil. Francúzsko proti pôsobivo kontrolujúcim Španielom počas celého zápasu nenašlo spôsob, ako ho rozhodnúť.“

Le Figaro: „Skončil sa sen pre Les Bleus, ktorých z MS s prehľadom vyradila La Roja. Na papieri to vyzeralo ako skutočný súboj. Na ihrisku to tak nebolo. Francúzsko bolo v semifinále MS v Dallase jasne deklasované Španielskom 0:2.“

USA:

The Athletic: „Možno sme Španielsko podcenili. Možno sme sa tak sústredili na Francúzsko, Kyliana Mbappeho a zvyšok ich gólového útoku, že sme prehliadli kvalitu španielskeho tímu, ktorý, ak vylúčime prehru v penaltovom rozstrele proti Portugalsku vo vlaňajšom finále Ligy národov, neprehral zápas od marca 2023.“

Anglicko:

Daily Mail: „Mizerní Les Bleus. Všetci sme jednoducho očakávali, že Francúzsko zdolá Španielsko, aj keď sme všetci vedeli, aký silný je tím Luisa de la Fuenteho. Nejde len o výsledok, ale predovšetkým o výkon. Francúzi boli ďaleko od dosiahnutia svojho cieľa, ktorý si sami stanovili.“

Guardian: „Pre všetkých, ktorí označili Španielsko za outsiderov, to bola veľkolepá lekcia. Ako si ju užili.“

The Sun: „Sacre bleu. Francúzsko zakoplo na poslednej prekážke. Takto si tím nepredstavoval koniec Deschampsovej éry. Čo ich fanúšikov bolí ešte viac, je to, že ich tím v Dallase biedne zlyhal. Včera bol vo Francúzsku Deň dobytia Bastily, irónia histórie, pretože ich sny o majstrovstvách sveta sa skončili ako Pompeje.“

Taliansko:

Gazzetta dello Sport: „Triumf uprostred pokrikov 'Olé': Francúzsko bolo rozdrvené. Po 16 rokoch sa La Roja vracia do finále.“

Corriere dello Sport: „Španielska revolúcia v Dallase: Oyarzabal a Pedro Porro rozdrvili Francúzsko 14. júla.“

Tuttosport: „Modré slzy. Mbappe a Francúzsko idú domov. Španielsko, futbalová lekcia a finále majstrovstiev sveta.“

Nemecko:

dpa: „Staré príslovie, že útok vyhráva zápasy, ale obrana získava trofeje, by sa mohlo opäť ukázať ako pravdivé, keď sa Španielsko stretne s obhajcom titulu Argentínou alebo Anglickom v boji o trofej.“

Kicker: „Ľadovo chladní v útoku, skvelí v obrane: Španielsko poslalo Francúzsko do údolia sĺz.“

Švajčiarsko:

Blick: „Španielsko zdolalo Francúzsko 2:0 a má šancu na svoj druhý titul. Faul na Lamina Yamala v pokutovom území je hlavnou príčinou pádu Les Bleus.“

NZZ: „Španielsko ohromilo Francúzsko a prvýkrát od roku 2010 sa dostalo do finále MS - antihrdina Mikel Oyarzabal opäť ukazuje cestu.“

Holandsko:

De Telegraaf: „Dominantné Španielsko sa dostalo do finále MS víťazstvom nad hlavným favoritom Francúzskom. Španielsko ukončilo francúzske sny o titule v semifinále. V Dallase boli Španieli prekvapivo jasne lepší.“
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