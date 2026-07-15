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Ohlasy svetových médií na triumf Španielska nad Francúzskom 2:0
Kicker: „Ľadovo chladní v útoku, skvelí v obrane: Španielsko poslalo Francúzsko do údolia sĺz.“
Autor TASR
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Bratislava 15. júla (TASR) - Ohlasy svetových médií na výhru Španielska v prvom semifinále futbalových majstrovstiev sveta nad Francúzskom 2:0:
Španielsko:
Marca: „Španielsko je vo finále majstrovstiev sveta! Druhýkrát v našich životoch budeme bojovať o titul majstrov sveta! Chceme druhú hviezdu!“
AS: „Lekcia pre celý svet.“
Mundo Deportivo: „Po prehre vo finále Ligy národov to oznámili. ‚19. júla 2026,‘ zverejnil vtedy Pedri na Instagrame. Dátum finále majstrovstiev sveta. A Lamine Yamal ho zdieľal. Dodržali slovo.“
El País: „Španielsko sa opäť zapísalo do histórie. Po 16 rokoch je španielsky národný tím späť vo finále majstrovstiev sveta.“
Francúzsko:
L'Équipe: „Katastrofa v Dallase. Po turnaji, v ktorom nečelili žiadnej vážnej výzve, dostali Les Bleus v Arlingtone od Španielov skutočnú futbalovú lekciu. 0:2 a ohromujúci, miestami takmer znepokojujúci pocit, že proti španielskej prevahe to nikdy nebol skutočný zápas.“
RMC Sport: „Les Bleus vypadli zo semifinále MS, americký sen sa náhle skončil. Francúzsko proti pôsobivo kontrolujúcim Španielom počas celého zápasu nenašlo spôsob, ako ho rozhodnúť.“
Le Figaro: „Skončil sa sen pre Les Bleus, ktorých z MS s prehľadom vyradila La Roja. Na papieri to vyzeralo ako skutočný súboj. Na ihrisku to tak nebolo. Francúzsko bolo v semifinále MS v Dallase jasne deklasované Španielskom 0:2.“
USA:
The Athletic: „Možno sme Španielsko podcenili. Možno sme sa tak sústredili na Francúzsko, Kyliana Mbappeho a zvyšok ich gólového útoku, že sme prehliadli kvalitu španielskeho tímu, ktorý, ak vylúčime prehru v penaltovom rozstrele proti Portugalsku vo vlaňajšom finále Ligy národov, neprehral zápas od marca 2023.“
Anglicko:
Daily Mail: „Mizerní Les Bleus. Všetci sme jednoducho očakávali, že Francúzsko zdolá Španielsko, aj keď sme všetci vedeli, aký silný je tím Luisa de la Fuenteho. Nejde len o výsledok, ale predovšetkým o výkon. Francúzi boli ďaleko od dosiahnutia svojho cieľa, ktorý si sami stanovili.“
Guardian: „Pre všetkých, ktorí označili Španielsko za outsiderov, to bola veľkolepá lekcia. Ako si ju užili.“
The Sun: „Sacre bleu. Francúzsko zakoplo na poslednej prekážke. Takto si tím nepredstavoval koniec Deschampsovej éry. Čo ich fanúšikov bolí ešte viac, je to, že ich tím v Dallase biedne zlyhal. Včera bol vo Francúzsku Deň dobytia Bastily, irónia histórie, pretože ich sny o majstrovstvách sveta sa skončili ako Pompeje.“
Taliansko:
Gazzetta dello Sport: „Triumf uprostred pokrikov 'Olé': Francúzsko bolo rozdrvené. Po 16 rokoch sa La Roja vracia do finále.“
Corriere dello Sport: „Španielska revolúcia v Dallase: Oyarzabal a Pedro Porro rozdrvili Francúzsko 14. júla.“
Tuttosport: „Modré slzy. Mbappe a Francúzsko idú domov. Španielsko, futbalová lekcia a finále majstrovstiev sveta.“
Nemecko:
dpa: „Staré príslovie, že útok vyhráva zápasy, ale obrana získava trofeje, by sa mohlo opäť ukázať ako pravdivé, keď sa Španielsko stretne s obhajcom titulu Argentínou alebo Anglickom v boji o trofej.“
Kicker: „Ľadovo chladní v útoku, skvelí v obrane: Španielsko poslalo Francúzsko do údolia sĺz.“
Švajčiarsko:
Blick: „Španielsko zdolalo Francúzsko 2:0 a má šancu na svoj druhý titul. Faul na Lamina Yamala v pokutovom území je hlavnou príčinou pádu Les Bleus.“
NZZ: „Španielsko ohromilo Francúzsko a prvýkrát od roku 2010 sa dostalo do finále MS - antihrdina Mikel Oyarzabal opäť ukazuje cestu.“
Holandsko:
De Telegraaf: „Dominantné Španielsko sa dostalo do finále MS víťazstvom nad hlavným favoritom Francúzskom. Španielsko ukončilo francúzske sny o titule v semifinále. V Dallase boli Španieli prekvapivo jasne lepší.“
Španielsko:
Marca: „Španielsko je vo finále majstrovstiev sveta! Druhýkrát v našich životoch budeme bojovať o titul majstrov sveta! Chceme druhú hviezdu!“
AS: „Lekcia pre celý svet.“
Mundo Deportivo: „Po prehre vo finále Ligy národov to oznámili. ‚19. júla 2026,‘ zverejnil vtedy Pedri na Instagrame. Dátum finále majstrovstiev sveta. A Lamine Yamal ho zdieľal. Dodržali slovo.“
El País: „Španielsko sa opäť zapísalo do histórie. Po 16 rokoch je španielsky národný tím späť vo finále majstrovstiev sveta.“
Francúzsko:
L'Équipe: „Katastrofa v Dallase. Po turnaji, v ktorom nečelili žiadnej vážnej výzve, dostali Les Bleus v Arlingtone od Španielov skutočnú futbalovú lekciu. 0:2 a ohromujúci, miestami takmer znepokojujúci pocit, že proti španielskej prevahe to nikdy nebol skutočný zápas.“
RMC Sport: „Les Bleus vypadli zo semifinále MS, americký sen sa náhle skončil. Francúzsko proti pôsobivo kontrolujúcim Španielom počas celého zápasu nenašlo spôsob, ako ho rozhodnúť.“
Le Figaro: „Skončil sa sen pre Les Bleus, ktorých z MS s prehľadom vyradila La Roja. Na papieri to vyzeralo ako skutočný súboj. Na ihrisku to tak nebolo. Francúzsko bolo v semifinále MS v Dallase jasne deklasované Španielskom 0:2.“
USA:
The Athletic: „Možno sme Španielsko podcenili. Možno sme sa tak sústredili na Francúzsko, Kyliana Mbappeho a zvyšok ich gólového útoku, že sme prehliadli kvalitu španielskeho tímu, ktorý, ak vylúčime prehru v penaltovom rozstrele proti Portugalsku vo vlaňajšom finále Ligy národov, neprehral zápas od marca 2023.“
Anglicko:
Daily Mail: „Mizerní Les Bleus. Všetci sme jednoducho očakávali, že Francúzsko zdolá Španielsko, aj keď sme všetci vedeli, aký silný je tím Luisa de la Fuenteho. Nejde len o výsledok, ale predovšetkým o výkon. Francúzi boli ďaleko od dosiahnutia svojho cieľa, ktorý si sami stanovili.“
Guardian: „Pre všetkých, ktorí označili Španielsko za outsiderov, to bola veľkolepá lekcia. Ako si ju užili.“
The Sun: „Sacre bleu. Francúzsko zakoplo na poslednej prekážke. Takto si tím nepredstavoval koniec Deschampsovej éry. Čo ich fanúšikov bolí ešte viac, je to, že ich tím v Dallase biedne zlyhal. Včera bol vo Francúzsku Deň dobytia Bastily, irónia histórie, pretože ich sny o majstrovstvách sveta sa skončili ako Pompeje.“
Taliansko:
Gazzetta dello Sport: „Triumf uprostred pokrikov 'Olé': Francúzsko bolo rozdrvené. Po 16 rokoch sa La Roja vracia do finále.“
Corriere dello Sport: „Španielska revolúcia v Dallase: Oyarzabal a Pedro Porro rozdrvili Francúzsko 14. júla.“
Tuttosport: „Modré slzy. Mbappe a Francúzsko idú domov. Španielsko, futbalová lekcia a finále majstrovstiev sveta.“
Nemecko:
dpa: „Staré príslovie, že útok vyhráva zápasy, ale obrana získava trofeje, by sa mohlo opäť ukázať ako pravdivé, keď sa Španielsko stretne s obhajcom titulu Argentínou alebo Anglickom v boji o trofej.“
Kicker: „Ľadovo chladní v útoku, skvelí v obrane: Španielsko poslalo Francúzsko do údolia sĺz.“
Švajčiarsko:
Blick: „Španielsko zdolalo Francúzsko 2:0 a má šancu na svoj druhý titul. Faul na Lamina Yamala v pokutovom území je hlavnou príčinou pádu Les Bleus.“
NZZ: „Španielsko ohromilo Francúzsko a prvýkrát od roku 2010 sa dostalo do finále MS - antihrdina Mikel Oyarzabal opäť ukazuje cestu.“
Holandsko:
De Telegraaf: „Dominantné Španielsko sa dostalo do finále MS víťazstvom nad hlavným favoritom Francúzskom. Španielsko ukončilo francúzske sny o titule v semifinále. V Dallase boli Španieli prekvapivo jasne lepší.“