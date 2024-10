OHLASY TLAČE: Rodri je zaslúžený víťaz, facka pre Real

Marca (Šp.): "Rodri je druhý španielsky hráč, ktorý získal toto ocenenie. V Paríži žiaril šťastím."







AS: "Individuálny úspech Rodriho odkazuje na spôsob chápania španielskeho futbalu."







New York Times: "Rodri je zaslúžený víťaz bez ohľadu na to, čo si myslí Real Madrid."







BBC: "Zlatá lopta pre Rodriho, jedného z najvplyvnejších hráčov na svete."







Sky Sports: "Stredopoliar Manchestru City zdolal Viniciusa Juniora, najlepšou ženou je hviezda Barcelony Aitana Bonmatiová."







Calcio Merato: "Neexistuje jediný dôvod, prečo by Rodri nemal vyhrať Zlatú loptu. Vinicius sa s tým musí vyrovnať"







La Gazzetta dello Sport: "Facka pre Real. Žiadny Vinicus, triumf pre Rodriho."







L´Equipe: "Rodri nahradil Messiho, je to kompletný stredopoliar."



Paríž 29. októbra (TASR) - Ohlasy tlače po vyhlásení držiteľa Zlatej lopty 2023/2024, ktorú získal španielsky futbalista Rodri.