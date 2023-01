Oilers majú už troch 25-gólových hráčov, najrýchlejšie za 27 rokov

NHL - sumáre:

Ottawa Senators - New York Islanders 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Góly: 16. Pinto (Giroux, Sanderson), 24. Giroux (Greig, Sanderson) - 37. Nelson (Palmieri, Aho). Brankári: Talbot (29. Forsberg) - Varlamov, strely na bránku: 38:36.



Toronto Maple Leafs - New York Rangers 3:2 po predĺžení (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)

Góly: 3. Holmberg (Anderson, Kerfoot), 56. Liljegren (Tavares, Nylander), 61. Marner (Liljegren) - 23. Chytil, 27. Chytil (Kakko, Lafreniere). Brankári: Samsonov - Šesťorkin, strely na bránku: 35:29.



Dallas Stars - Carolina Hurricanes 2:3 po predĺžení (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 11. Johnston, 16. Robertson - 9. Aho (Pesce), 25. Burns (Martinook, J. Staal), 62. Nečas (Pesce). Brankári: Oettinger - Andersen (21. Raanta), strely na bránku: 21:24.



Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets 2:3 po predĺžení (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 11. Ryan, 17. Hyman (McDavid, Nugent-Hopkins) - 13. Jenner (Boqvist, Laine), 52. Marčenko, 63. Johnson (Gaudreau, Gudbranson). Brankári: Skinner - Korpisalo, strely na bránku: 36:26.



Seattle Kraken - Vancouver Canucks 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Góly: 8. Bjorkstrand (Larsson, Dunn), 10. Wennberg (Eberle, McCann), 26. McCann (Eberle, Burakovsky), 28. Tolvanen (Gourde, Dunn), 37. Bjorkstrand (Larsson, Gourde), 43. Donato (McCann) - 40. Garland (Lazar, Joshua). Brankári: Jones - Martin, strely na bránku: 35:20.



New York 26. januára (TASR) - Hokejisti Seattlu Kraken zdolali v nočnom zápase NHL Vancouver Canucks hladko 6:1. V prebiehajúcej sezóne získali už 61 bodov a s výrazným predstihom prekonali svoj bodový súčet z vlaňajšej nováčikovskej sezóny. Ottawa zvíťazila nad New Yorkom Islanders 2:1 aj vďaka gólu a asistencii Claudea Girouxa 2:1. "Ostrovania" prehrali v šiestom stretnutí v rade a z uplynulých 11-tich triumfovali iba v jednom.Generálny manažér Islanders Lou Lamoriello vzal nepriaznivú bilanciu na seba. "," poznamenal. Brankár "senátorov" Cam Talbot odstúpil v 29. minúte pre zranenie, pre ktoré bude podľa trénera D.J. Smitha absentovať až do exhibície All Stars (4.-5. februára).Na víťazstve Seattlu nad Vancouverom sa dvomi gólmi podieľal strelil Oliver Bjorkstrand, Jared McCann mal bilanciu 1+2. Pre Seattle to bolo najvyššie víťazstvo v sezóne, ktorým zopakoval svoj historicky najlepší výsledok z 29. marca 2022, keď zvíťazil na ľade Los Angeles rovnako 6:1. "," povedal dánsky útočník Bjorkstrand, ktorý zaznamenal svoj prvý viacgólový zápas v sezóne. Pre trénera Ricka Toccheta to bol druhý duel na striedačke Canucks a po víťazstve nad Chicagom (5:2) zaznamenal prvú prehru.Toronto zdolalo v noci na štvrtok New York Rangers 3:2 po predĺžení a vybojovalo šieste domáce víťazstvo v sérii. Slovák Jaroslav Halák bol na striedačke, v bránke Rangers dostal prednosť Igor Šesťorkin, ktorý vykryl 32 striel. O víťazstve Maple Leafs rozhodol v 19. sekunde extra času Mitch Marner, ktorý skóroval efektne v páde po individuálnej akcii. Bol to jeho 18. gól v sezóne. "Jazdcom" nestačili k výhre ani dva presné zásahy Filipa Chytila. Prvý z nich dosiahol priamo z buly, keď prekvapil brankára Iľju Samsonova. Od začiatku januára nazbieral v 11 zápasoch 11 bodov (7+4). Marner rozhodol po tom, ako si v predĺžení prebral puk v obrannom pásme, v útočnom obišiel troch hráčov súpera a blafákom do forhendu prekonal Šesťorkina. "" opísal Marner svoj 17. gól.V súboji lídrov divízií Carolina uspela na ľade Dallasu 3:2 po predĺžení. Hurricanes zvíťazili v treťom stretnutí za sebou a naďalej sú na priebežnom 2. mieste tabuľky Východnej konferencie aj celej NHL za suverénnym Bostonom. V čase 61:34 strelil víťazný gól "hurikánov" český útočník Martin Nečas. Proti rovnakému súperovi rozhodol v predĺžení aj v predošlom vzájomnom zápase 18. decembra (5:4). "," povedal Nečas pre nhl.com. Do listiny strelcov sa zapísal aj fínsky útočník Caroliny Sebastian Aho, ktorý 16. gólom v oslabení vyrovnal klubový rekord Erica Staala. Dallas zostal napriek prehre na čele Západnej konferencie. Z jeho 12 zápasov, ktoré sa rozhodli po riadnom hracom čase, zvíťazil iba v troch. "" poznamenal tréner Stars Peter DeBoer.Skončila sa víťazná šnúra Edmontonu, Oilers podľahli doma Columbusu 2:3 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v tretej minúte predĺženia mladík Kent Johnson. "Olejári" predtým ťahali sériu šiestich výhier. Najproduktívnejší hráč súťaže Connor McDavid z Edmontonu bodoval aj v 11. zápase v roku 2023, keď si pripísal asistenciu pri góle Zacha Hymana. Jeden z gólov Blue Jackets strelil nováčik Kirill Marčenko, ktorý zaznamenal v 25. zápase sezóny už 11. presný zásah. Zároveň je prvý hráč NHL od roku 1926, ktorý dosiahol prvých 10 gólov kariéry bez toho, aby mal asistenciu.