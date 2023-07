Okafor prestúpil zo Salzburgu do AC Miláno, podpísal päťročnú zmluvu

Miláno 22. júla (TASR) - Švajčiarsky futbalista Noah Okafor prestúpil z Red Bullu Salzburg do AC Miláno. Dvadsaťtriročný útočník podpísal zmluvu do roku 2028 a ročne by mal zarobiť dva milióny eur. Informovali o tom agentúry APA a AP.



Okafor získal so Salzburgom štyri ligové tituly a tri poháre. "Rossoneri" mali za jeho prestup zaplatiť približne 14 miliónov eur. "Môj prestup do Salzburgu bol veľmi dôležitý krok v mojej kariére a bolo to pre mňa nádherné obdobie. Dalo mi to šancu hrať na veľmi vysokej úrovni a presadiť sa aj v Lige majstrov," povedal Okafor.



AC Miláno počas letného prestupového obdobia už posilnili aj Christian Pulišič, Ruben Loftus-Cheek, či Tijjani Reijnders.