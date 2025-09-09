Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Okáľová postúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA v Sao Paulo

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V prvom zdolala favorizovanú austrálsku reprezentantku Arinu Rodionovovú v dvoch setoch 7:5 a 6:4.

Sao Paulo 9. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Martina Okáľová sa prebojovala do 2. kola na turnaji WTA v brazílskom Sao Paulo. V prvom zdolala favorizovanú austrálsku reprezentantku Arinu Rodionovovú v dvoch setoch 7:5 a 6:4. Jej ďalšou súperkou bude Janice Tjenová z Indonézie.

Okáľová figuruje v rebríčku WTA na 464. priečke, do hlavnej súťaže v Sao Paule sa dostala po dvoch víťazstvách v kvalifikácii.



dvojrha - 1. kolo:

Martina OKÁĽOVÁ (SR) - Arina Rodionovová (Austr.) 7:5, 6:4




