Okáľová postúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA v Sao Paulo
V prvom zdolala favorizovanú austrálsku reprezentantku Arinu Rodionovovú v dvoch setoch 7:5 a 6:4.
Autor TASR
Sao Paulo 9. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Martina Okáľová sa prebojovala do 2. kola na turnaji WTA v brazílskom Sao Paulo. V prvom zdolala favorizovanú austrálsku reprezentantku Arinu Rodionovovú v dvoch setoch 7:5 a 6:4. Jej ďalšou súperkou bude Janice Tjenová z Indonézie.
Okáľová figuruje v rebríčku WTA na 464. priečke, do hlavnej súťaže v Sao Paule sa dostala po dvoch víťazstvách v kvalifikácii.
mp
dvojrha - 1. kolo:
Martina OKÁĽOVÁ (SR) - Arina Rodionovová (Austr.) 7:5, 6:4
mp