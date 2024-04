Jokičov brat Strahinja čelí vyšetrovaniu, mal udrieť fanúšika

Denver 24. apríla (TASR) - Vedenie basketbalovej NBA vyšetruje incident z utorkového zápasu play off medzi Denverom a LA Lakers (101:99). Strahinja Jokič, brat hviezdneho Nikolu z tímu Nuggets, mal po zápase udrieť fanúšika.



K incidentu malo prísť bezprostredne po víťazstve, o ktorom rozhodol v poslednej sekunde kôš Jamala Murraya. Strahinja s bratom Nemanjom boli na tribúne s ďalšími dvoma mužmi. Jeden z nich mal dostať úder do hlavy. Prípad vyšetruje denverská polícia, no zatiaľ sa nikto neprihlásil ako poškodený.



Jokič zaznamenal v druhom zápase 1. kola triple double. Mal 27 bodov, 20 doskokov a 10 asistencii, čím pomohol svojmu tímu k priebežnému vedeniu 2:0 v sérii. Informácie priniesla agentúra AFP.