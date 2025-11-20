< sekcia Šport
Oklahoma City a Houston natiahli víťazné série, Jokič s triple double
Houston uspel v Clevelande 114:104 a dosiahol piate víťazstvo v rade.
New York 20. novembra (TASR) - Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder si v noci na štvrtok poradili v NBA so Sacramentom Kings 113:99 a zlepšili svoju tohtosezónnu bilanciu na 15 víťazstiev a jedna prehra. Na triumfe sa 33 bodmi a ôsmimi doskokmi podieľal Shai Gilgeous-Alexander, úradujúci šampióni natiahli sériu výhier už na sedem zápasov.
Houston uspel v Clevelande 114:104 a dosiahol piate víťazstvo v rade. Alperen Sengün prispel k úspechu 28 bodmi, Kevin Durant ich pridal 20. Trojnásobný najužitočnejší hráč súťaže Nikola Jokič zaznamenal triple double za 28 bodov, 11 doskokov a 12 asistencií a výrazne tak pomohol Denveru k triumfu na palubovke New Orleans 125:118.
NBA - výsledky:
Cleveland - Houston 104:114, Indiana - Charlotte 127:118, Philadelphia - Toronto 112:121, Miami - Golden State 110:96, Minnesota - Washington 120:109, New Orleans - Denver 118:125, Oklahoma City - Sacramento 113:99, Dallas - New York 111:113, Portland - Chicago 121:122
