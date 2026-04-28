Utorok 28. apríl 2026Meniny má Jarmila
Oklahoma City ako prvá v 2. kole, Phoenix vyradila 4:0 na zápasy

Rozohrávač Phoenixu Suns Devin Booker (1) bojuje o odrazenú loptu s rozohrávačom Oklahomy City Thunder Alexom Carusom (9) a pivotom Thunder Chetom Holmgrenom (7) počas druhej polovice štvrtého zápasu prvého kola play-off NBA vo Phoenixe, v pondelok 27. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Phoenix 28. apríla (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City Thunder si ako prví zaistili postup do 2. kola play off NBA. Obhajcovia titulu v noci na utorok zdolali Phoenix na palubovke súpera 131:122 a v sérii uspeli 4:0 na zápasy. Najvyššie nasadený tím pred vyraďovacou časťou ako tradične viedol Shai Gilgeous-Alexander, keď zaznamenal 31 bodov.

Denver odvrátil koniec sezóny, keď v piatom stretnutí série zvíťazil doma nad Minnesotou 125:113 a znížil na 2:3 na zápasy. Na pokraji vypadnutia je nasadená jednotka Východnej konferencie Detroit, po nezdare v Orlande 88:94 prehráva 1:3 na stretnutia.



NBA - play off, 1. kolo /na 4 víťazstvá/:

štvrťfinále Východnej konferencie

Orlando – Detroit 94:88

/stav série: 3:1/



štvrťfinále Západnej konferencie

Phoenix – Oklahoma City 122:131

/konečný stav série: 0:4/



Denver - Minnesota 125:113

/stav série: 2:3/
