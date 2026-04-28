Oklahoma City ako prvá v 2. kole, Phoenix vyradila 4:0 na zápasy
Autor TASR
Phoenix 28. apríla (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City Thunder si ako prví zaistili postup do 2. kola play off NBA. Obhajcovia titulu v noci na utorok zdolali Phoenix na palubovke súpera 131:122 a v sérii uspeli 4:0 na zápasy. Najvyššie nasadený tím pred vyraďovacou časťou ako tradične viedol Shai Gilgeous-Alexander, keď zaznamenal 31 bodov.
Denver odvrátil koniec sezóny, keď v piatom stretnutí série zvíťazil doma nad Minnesotou 125:113 a znížil na 2:3 na zápasy. Na pokraji vypadnutia je nasadená jednotka Východnej konferencie Detroit, po nezdare v Orlande 88:94 prehráva 1:3 na stretnutia.
NBA - play off, 1. kolo /na 4 víťazstvá/:
štvrťfinále Východnej konferencie
Orlando – Detroit 94:88
/stav série: 3:1/
štvrťfinále Západnej konferencie
Phoenix – Oklahoma City 122:131
/konečný stav série: 0:4/
Denver - Minnesota 125:113
/stav série: 2:3/
