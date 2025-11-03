Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Oklahoma City je jediným tímom bez prehry, poradila si s New Orleans

Na snímke Jordan Hawkins (vpravo) a Isaiah Joe v súboji. Foto: TASR/AP

Oklahoma City uspela aj bez Luguentza Dorta (choroba), Cheta Holmgrena (zranenie v dolnej časti tela) a Jalena Williamsa (po operácii zápästia).

Autor TASR
New York 3. novembra (TASR) - Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder zvíťazili aj vo svojom siedmom zápase novej sezóny NBA. Úradujúci šampióni si v noci na pondelok poradili s New Orleans Pelicans 137:106 a ako jediný tím súťaže zostávajú bez prehry. O stopercentnú bilanciu prišlo San Antonio, ktoré prehralo na palubovke Phoenixu 118:130, a aj Chicago, Bulls podľahli domácim New York Knicks 116:128.

Thunder opäť potiahol Shai Gilgeous-Alexander, najužitočnejší hráč minulej sezóny aj finále pomohol k víťazstvu 30 bodmi. Oklahoma City uspela aj bez Luguentza Dorta (choroba), Cheta Holmgrena (zranenie v dolnej časti tela) a Jalena Williamsa (po operácii zápästia). „Pelikánom“ nestačilo k úspechu ani 20 bodov Ziona Williamsona.



NBA - výsledky:

Oklahoma City - New Orleans 137:106,
Brooklyn - Philadelphia 105:129,
Cleveland - Atlanta 117:109,
Charlotte - Utah 126:103,
Toronto - Memphis 117:104,
New York - Chicago 128:116,
Phoenix - San Antonio 130:118, Los Angeles Lakers - Miami 130:120
