Oklahoma City je jednotkou na západe, Phoenix sa vyhol play in

NBA - sumáre:



Boston Celtics - Washington Wizards 132:122 (34:30, 35:29, 38:30, 25:33)



najviac bodov: Pritchard 38 (12 asistencií), Mychajľuk 26, Queta 19 - Omoruyi 26, Butler 22, Baldwin 17







Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets 110:120 (33:24, 25:33, 38:31, 14:32)



najviac bodov: Niang 16, J. Allen, Mobley a Strus (11 asistencií, 10 doskokov) po 14 - N. Smith 24, Thor 20, McGowens 18







Indiana Pacers - Atlanta Hawks 157:115 (49:34, 37:38, 39:21, 32:22)



najviac bodov: Turner 31 (12 doskokov), Siakam 28, McConnell 17 - D. Murray 32, Gueye 19, Bogdan Bogdanovič 18







Miami Heat - Toronto Raptors 118:103 (24:24, 43:22, 27:25, 24:32)



najviac bodov: Bryant (10 doskokov) a Jaquez po 18, Adebayo a Herro po 17 - Trent 18, Dick a Nwora (11 doskokov) po 14







New York Knicks - Chicago Bulls 120:119 pp (29:28, 21:19, 26:35, 33:27 - 11:10)



najviac bodov: Brunson 40, DiVincenzo 25, Bojan Bogdanovič 13 - DeRozan 30, Vučevič 29 (11 doskokov), White 26







Orlando Magic - Milwaukee Bucks 113:88 (22:30, 25:12, 33:29, 33:17)



najviac bodov: Banchero 26 (11 doskokov), F. Wagner 25, Anthony 13 - Middleton a Portis (10 doskokov) po 17, Lillard 16







Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 107:86 (22:23, 33:21, 26:20, 26:22)



najviac bodov: Maxey 26, Harris 21, Hield 19 - Thomas 18, Clowney 16, Watford 14







Golden State Warriors - Utah Jazz 123:116 (33:27, 30:29, 32:33, 28:27)



najviac bodov: K. Thompson 25, Andrew Wiggins 19, Santos 13 - George 21, Hendricks 16, Šamanič a Sensabaugh po 14







Los Angeles Clippers - Houston Rockets 105:116 (21:24, 30:24, 32:37, 22:31)



najviac bodov: Mann 24, Coffey 18, Theis 16 (11 doskokov) - Whitmore 21, A. Thompson 18 (11 doskokov, 10 asistencií), J. Smith 15







Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 111:126 (26:29, 28:37, 21:28, 36:32)



najviac bodov: G. Jackson 44 (12 doskokov), LaRavia 29, Pippen 15 - J. Murray 21, Braun 19 (10 doskokov), Gordon a Jokič (15 doskokov) po 15







Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 106:125 (22:44, 31:22, 25:23, 28:36)



najviac bodov: Gobert 21, Conley 17, Edwards 13 - Beal 36, Booker 23, G. Allen 20







New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers 108:124 (24:30, 29:40, 24:29, 31:25)



najviac bodov: McCollum 25, Jones 18, Ingram a Nance 13 - Davis 30 (11 doskokov), James 28 (17 asistencií, 11 doskokov), Reaves 20







Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 135:86 (39:22, 43:19, 26:16, 27:29)



najviac bodov: Gilgeous-Alexander 15, Aaron Wiggins 14, Dieng a Holmgren po 13 - B. Williams 22, Prosper 15, Lawson 12







Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 121:82 (30:18, 35:19, 34:21, 22:24)



najviac bodov: Fox 24, Sabonis 18 (11 doskokov), Barnes 17 - Banton 17, Reath 14, Moore 12







San Antonio Spurs - Detroit Pistons 123:95 (29:23, 34:17, 30:23, 30:32)



najviac bodov: Mamukelašvili 18, Collins a Wesley po 17 - Wiseman 21 (17 doskokov), Sasser 17, Rhoden 16

Vyraďovacia časť NBA 2023/24 - dvojice (v zátvorke nasadenie):



Východná konferencia



Play off (na 4 víťazné zápasy):



Boston Celtics (1.) - nasadený tím č. 8



New York Knicks (2.) - nasadený tím č. 7



Milwaukee Bucks (3.) - Indiana Pacers (6.)



Cleveland Cavaliers (4.) - Orlando Magic (5.)







Play in (na 1 víťazný zápas):



duel o nasadenie č. 7: Philadelphia 76ers (7.) - Miami Heat (8.)



duel o postup do súboja o nasadenie č. 8: Chicago Bulls (9.) - Atlanta Hawks (10.)







Západná konferencia



Play off (na 4 víťazné zápasy):



Oklahoma City Thunder (1.) - nasadený tím č. 8



Denver Nuggets (2.) - nasadený tím č. 7



Minnesota Timberwolves (3.) - Phoenix Suns (6.)



Los Angeles Clippers (4.) - Dallas Mavericks (5.)







Play in (na 1 víťazný zápas):



duel o nasadenie č. 7: New Orleans Pelicans (7.) - Los Angeles Lakers (8.)



duel o postup do súboja o nasadenie č. 8: Sacramento Kings (9.) - Golden State Warriors (10.)

New York 15. apríla (TASR) - Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder vstúpia do play off NBA z pozície nasadenej jednotky v Západnej konferencii. Rozhodlo sa o tom až v nedeľu, v posledný hrací deň základnej časti. Phoenix sa dokázal vyšvihnúť na 6. priečku a vyhol sa účasti v play in, na ktorú odsúdil New Orleans. Vo Východnej konferencii New York na poslednú možnú chvíľu preskočil Milwaukee a získal pozíciu číslo dva.Vôbec prvýkrát v histórii NBA sa stalo, že o celkový triumf v konferencii bojovali v posledný hrací deň tri tímy s rovnakou bilanciou. Oklahomčania však mali oproti Denveru a Minnesote najlepšiu východiskovú pozíciu a nemali ju problém využiť. Ich súperom bol na záver Dallas, ktorý už nemohol nič zmeniť na svojej piatej priečke a nechal oddychovať kompletnú základnú päťku. Zápas sa skončil debaklom 135:86. Prvá pozícia Oklahomy City je prekvapenie. O talente mladého tímu sa vedelo, no taký výkonnostný vzostup čakal málokto. Thunder pred dvoma rokmi vyhrali v sezóne iba 24 duelov, tentokrát ich bolo 57 a do play off sa vrátili po štyroch rokoch. Prvé miesto v konferencii predtým získali v roku 2013.povedal líder tímu Shai Gilgeous-Alexander podľa AP.Denver potvrdil v Memphise úlohu favorita a za obhajobou titulu vyrazí z druhej priečky. Minnesota mala najťažšieho súpera, Phoenixu doma podľahla 106:125 a stretne sa s ním opäť vo vyraďovacej časti. Najlepším strelcom Suns bol Bradley Beal, ktorý premenil všetkých šesť trojok a nazbieral 36 bodov.pochvaľoval si Beal, ktorého mužstvo pred sezónou projektovali na vyššiu pozíciu ako šestku, no všetky opory tímu sa pre zranenia iba málokedy zišli spoločne na palubovke.Dôležitým duelom na západe bol aj zápas New Orleans - Los Angeles Lakers. "Pelikáni" bojovali o priamy postup, hráči z Kalifornie nechceli klesnúť z ôsmej priečky a hrať duel play in o zotrvanie v sezóne. Lakers uspeli presvedčivo 124:108 a rozhodli o tom, že v noci na stredu sa na tom istom mieste bude hrať rovnaký duel, no už play in o nasadenie číslo sedem. Najviac bodov za Lakers dal Anthony Davis - 30 a pridal 11 doskokov. LeBron James opäť potvrdil svoju kvalitu, keď zaznamenal triple double 28 bodov, 17 asistencií a 11 doskokov. Trinásť asistencií si pripísal už v prvom polčase, čo nikdy doteraz nepredviedol. Navyše ubránil hviezdneho Ziona Wiilliamsona v drese domácich.uviedol James podľa ESPN.O druhej priečke New Yorku na východe rozhodlo dramatické víťazstvo nad Chicagom 120:119 po predĺžení. Bulls sa už v tabuľke nemohli pohnúť, pred stretnutím vedeli, že obsadia 9. miesto a čaká ich play in. Napriek tomu podali v Madison Square Garden výborný výkon a mohli aj zvíťaziť, no dve sekundy pred koncom predĺženia netrafil dvojbodový pokus DeMar DeRozan, najlepší strelec Bulls s 30 bodmi. Triumf Knicks režíroval Jalen Brunson so 40 bodmi.vyhlásil Brunson, ktorého klub zaznamenal v základnej časti najlepšiu zápasovú bilanciu od roku 2013.Milwaukee nezvládlo záver základnej časti, z posledných 11 duelov prehralo osem. V Orlande na záver hladko 88:113. Citeľne mu chýbal líder Jannis Antetokunmpo, ktorý má problémy s členkom a možno nestihne ani úvod play off, v ktorom sa Bucks stretnú s Indianou. Orlando malo proti šampiónom ligy z roku 2021 silnú motiváciu bojovať, keďže v prípade prehry mu hrozil zostup na 7. priečku znamenajúcu play in. Po víťazstve však obsadilo 5. miesto a čaká ho štvorka Cleveland.V play in rovnako ako minulý rok začne Miami, ktoré sa z neho následne dostalo až do finále. K účasti v play off potrebuje zdolať Philadelphiu u súpera. V prípade neúspechu bude mať ešte jednu možnosť proti víťazovi zápasu Chicago - Atlanta.Vyraďovacia časť NBA odštartuje fázou play in v noci na stredu. Play off je na programe od soboty 20. apríla.