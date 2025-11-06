< sekcia Šport
Oklahoma City má prvú prehru v sezóne, nestačila na Portland
Najdlhšiu víťaznú sériu ťahá Houston, ktorý po triumfe v Memphise 124:109 uspel piatykrát za sebou.
Autor TASR
New York 6. novembra (TASR) - Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder si ako poslední v novom ročníku NBA pripísali prehru. Vo svojom deviatom stretnutí neuspeli v Portlande 119:121. Naďalej však vedú Západnú konferenciu o 1,5 duelu pred San Antoniom, keďže Spurs taktiež nezvládli vyrovnaný súboj a prehrali na palubovke Los Angeles Lakers 116:118. Najdlhšiu víťaznú sériu ťahá Houston, ktorý po triumfe v Memphise 124:109 uspel piatykrát za sebou.
NBA - výsledky:
Cleveland - Philadelphia 132:121, Detroit - Utah 114:103, Indiana - Brooklyn 103:112, Boston - Washington 136:107, New York - Minnesota 137:114, Memphis - Houston 109:124, Dallas - New Orleans 99:101, Denver - Miami 122:112, Los Angeles Lakers - San Antonio 118:116, Portland - Oklahoma City 121:119, Sacramento - Golden State 121:116
