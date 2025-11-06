Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. november 2025Meniny má Renáta
< sekcia Šport

Oklahoma City má prvú prehru v sezóne, nestačila na Portland

.
Útočník Portland Trail Blazers Toumani Camara (hore) smečuje nad stredným útočníkom/krídlom Oklahoma City Thunder Isaiahom Hartensteinom (vľavo) a obrancom Ajayom Mitchellom počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA v Portlande, Oregon, v stredu 5. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Najdlhšiu víťaznú sériu ťahá Houston, ktorý po triumfe v Memphise 124:109 uspel piatykrát za sebou.

Autor TASR
New York 6. novembra (TASR) - Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder si ako poslední v novom ročníku NBA pripísali prehru. Vo svojom deviatom stretnutí neuspeli v Portlande 119:121. Naďalej však vedú Západnú konferenciu o 1,5 duelu pred San Antoniom, keďže Spurs taktiež nezvládli vyrovnaný súboj a prehrali na palubovke Los Angeles Lakers 116:118. Najdlhšiu víťaznú sériu ťahá Houston, ktorý po triumfe v Memphise 124:109 uspel piatykrát za sebou.



NBA - výsledky:

Cleveland - Philadelphia 132:121, Detroit - Utah 114:103, Indiana - Brooklyn 103:112, Boston - Washington 136:107, New York - Minnesota 137:114, Memphis - Houston 109:124, Dallas - New Orleans 99:101, Denver - Miami 122:112, Los Angeles Lakers - San Antonio 118:116, Portland - Oklahoma City 121:119, Sacramento - Golden State 121:116
.

Neprehliadnite

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici