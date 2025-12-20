< sekcia Šport
Oklahoma City má tretiu prehru v sezóne, nestačila na Minnesotu
Triumf Minnesoty režíroval 26 bodmi a 12 doskokmi Anthony Edwards, ktorý vynechal predchádzajúce tri stretnutia pre zranenie nohy.
Autor TASR
New York 20. decembra (TASR) - Víťazná séria basketbalistov Oklahoma City na palubovkách súperov sa v NBA zastavila na čísle osem. Thunder v noci na sobotu prehrali v Minnesote 107:112 a na triumf nestačilo hosťom ani 35 bodov od hviezdneho Kanaďana Shaia Gilgeousa-Alexandera.
Sedem stretnutí za sebou vyhrali hráči NY Knicks, ktorí však nestačili na Philadephiu a podľahli jej 107:116. Hostí potiahol 30 bodmi Tyrese Maxey, 23 bodmi mu sekundoval Bahamčan Valdez Edgecombe. Francúz Victor Wembanyama bol ústrednou postavou San Antonia na palubovke Atlanty. Spurs vďaka jeho 26 bodom a 12 doskokom zvíťazili 126:98.
Thunder si pripísali iba tretiu prehru v sezóne. Aj po nej majú na čele Západnej konferencie bezpečný náskok štyroch stretnutí pred Denverom. „Bol to vyrovnaný zápas, mohol dopadnúť akokoľvek. Veľa podobných duelov v sezóne sme vyhrali, dnes sa nám to nepodarilo. Súper skrátka využil fakt, že mal v koncovke viac príležitostí na skórovanie,“ hodil prehru za hlavu tréner Oklahomčanov Mark Daigneault podľa AFP.
Triumf Minnesoty režíroval 26 bodmi a 12 doskokmi Anthony Edwards, ktorý vynechal predchádzajúce tri stretnutia pre zranenie nohy. „Je to iba jedno víťazstvo v základnej časti. Súper hral dva zápasy v dvoch dňoch, stále je to jednoznačne najlepší tím v lige,“ vzdal úctu súperovi Edwards.
Wembanyama potiahol San Antonio hoci po zranení mal iba obmedzenú minutáž, nastúpil na 21 minút. V stretnutí si pripísal aj dva bloky, čo znamená, že aspoň jeden blok zaznamenal už v stovke stretnutí v sérii. Stal sa tretím hráčom histórie, ktorý to v NBA dokázal. Pred ním to zvládli ešte Dikembe Mutombo a rekordér Patrick Ewing, ktorý zaznamenal blok v 145 zápasoch za sebou.
Sedem stretnutí za sebou vyhrali hráči NY Knicks, ktorí však nestačili na Philadephiu a podľahli jej 107:116. Hostí potiahol 30 bodmi Tyrese Maxey, 23 bodmi mu sekundoval Bahamčan Valdez Edgecombe. Francúz Victor Wembanyama bol ústrednou postavou San Antonia na palubovke Atlanty. Spurs vďaka jeho 26 bodom a 12 doskokom zvíťazili 126:98.
Thunder si pripísali iba tretiu prehru v sezóne. Aj po nej majú na čele Západnej konferencie bezpečný náskok štyroch stretnutí pred Denverom. „Bol to vyrovnaný zápas, mohol dopadnúť akokoľvek. Veľa podobných duelov v sezóne sme vyhrali, dnes sa nám to nepodarilo. Súper skrátka využil fakt, že mal v koncovke viac príležitostí na skórovanie,“ hodil prehru za hlavu tréner Oklahomčanov Mark Daigneault podľa AFP.
Triumf Minnesoty režíroval 26 bodmi a 12 doskokmi Anthony Edwards, ktorý vynechal predchádzajúce tri stretnutia pre zranenie nohy. „Je to iba jedno víťazstvo v základnej časti. Súper hral dva zápasy v dvoch dňoch, stále je to jednoznačne najlepší tím v lige,“ vzdal úctu súperovi Edwards.
Wembanyama potiahol San Antonio hoci po zranení mal iba obmedzenú minutáž, nastúpil na 21 minút. V stretnutí si pripísal aj dva bloky, čo znamená, že aspoň jeden blok zaznamenal už v stovke stretnutí v sérii. Stal sa tretím hráčom histórie, ktorý to v NBA dokázal. Pred ním to zvládli ešte Dikembe Mutombo a rekordér Patrick Ewing, ktorý zaznamenal blok v 145 zápasoch za sebou.
NBA - sumáre:
Boston Celtics - Miami Heat 129:116 (30:29, 28:29, 34:31, 37:27)
najviac bodov: White 33, Brown 30, Hauser 15 - Ware 24 (14 doskokov), Powell 18, Jakučionis 17
New York Knicks - Philadelphia 76ers 107:116 (29:29, 30:28, 28:31, 20:28)
najviac bodov: Brunson a Towns (11 doskokov) po 22, Bridges a Robinson (16 doskokov) po 21 - Maxey 30, Edgecombe 23, Drummond 14 (13 doskokov)
Atlanta Hawks - San Antonio Spurs 98:126 (19:32, 25:36, 28:34, 26:24)
najviac bodov: Alexander-Walker 23, J. Johnson 17 (11 doskokov), Daniels a Risacher po 11 - Wembanyama 26 (12 doskokov), Vassell 18, Castle 17
Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 125:136 (32:32, 23:34, 44:35, 26:35)
najviac bodov: Garland 35, Proctor 16, Tomlin 15 - Buzelis a Vučevič (15 doskokov) po 24, Giddey 17
Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 112:107 (23:33, 25:18, 35:34, 29:22)
najviac bodov: Edwards 26 (12 doskokov), Randle 19, DiVincenzo a Reid po 15 - Gilgeous-Alexander 35, Jalen Williams 17, Holmgren a Mitchell po 14
Boston Celtics - Miami Heat 129:116 (30:29, 28:29, 34:31, 37:27)
najviac bodov: White 33, Brown 30, Hauser 15 - Ware 24 (14 doskokov), Powell 18, Jakučionis 17
New York Knicks - Philadelphia 76ers 107:116 (29:29, 30:28, 28:31, 20:28)
najviac bodov: Brunson a Towns (11 doskokov) po 22, Bridges a Robinson (16 doskokov) po 21 - Maxey 30, Edgecombe 23, Drummond 14 (13 doskokov)
Atlanta Hawks - San Antonio Spurs 98:126 (19:32, 25:36, 28:34, 26:24)
najviac bodov: Alexander-Walker 23, J. Johnson 17 (11 doskokov), Daniels a Risacher po 11 - Wembanyama 26 (12 doskokov), Vassell 18, Castle 17
Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 125:136 (32:32, 23:34, 44:35, 26:35)
najviac bodov: Garland 35, Proctor 16, Tomlin 15 - Buzelis a Vučevič (15 doskokov) po 24, Giddey 17
Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 112:107 (23:33, 25:18, 35:34, 29:22)
najviac bodov: Edwards 26 (12 doskokov), Randle 19, DiVincenzo a Reid po 15 - Gilgeous-Alexander 35, Jalen Williams 17, Holmgren a Mitchell po 14