Oklahoma City na štvrtý pokus zvíťazila nad San Antoniom
Obhajcom titulu sa na tak na štvrtý pokus podarilo zdolať rivala, ktorý im pripravil tri zo siedmich prehier sezóny.
Autor TASR
New York 14. januára (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City zvíťazili v súboji dvoch najlepších tímov Západnej konferencie NBA v noci na stredu nad San Antoniom 119:98. Obhajcom titulu sa na tak na štvrtý pokus podarilo zdolať rivala, ktorý im pripravil tri zo siedmich prehier sezóny. Thunder viedol Shai Gilgeous-Alexander s 34 bodmi, najlepším strelcom Spurs bol Stephon Castle s 20 bodmi.
NBA - výsledky:
Miami - Phoenix 127:121, Houston - Chicago 119:113, Milwaukee - Minnesota 106:139, New Orleans - Denver 116:122, Oklahoma City - San Antonio 119:98, Los Angeles Lakers - Atlanta 141:116, Golden State - Portland Trail Blazers 119:97
