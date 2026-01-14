Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 14. január 2026Meniny má Radovan
< sekcia Šport

Oklahoma City na štvrtý pokus zvíťazila nad San Antoniom

.
Útočník San Antonio Spurs Victor Wembanyama (v strede) sa snaží udržať kontrolu nad loptou, zatiaľ čo obranca Oklahoma City Thunder Kenrich Williams (vľavo) bráni počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA v utorok 13. januára 2026 v Oklahoma City. Foto: TASR/AP

Obhajcom titulu sa na tak na štvrtý pokus podarilo zdolať rivala, ktorý im pripravil tri zo siedmich prehier sezóny.

Autor TASR
New York 14. januára (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City zvíťazili v súboji dvoch najlepších tímov Západnej konferencie NBA v noci na stredu nad San Antoniom 119:98. Obhajcom titulu sa na tak na štvrtý pokus podarilo zdolať rivala, ktorý im pripravil tri zo siedmich prehier sezóny. Thunder viedol Shai Gilgeous-Alexander s 34 bodmi, najlepším strelcom Spurs bol Stephon Castle s 20 bodmi.

NBA - výsledky:

Miami - Phoenix 127:121, Houston - Chicago 119:113, Milwaukee - Minnesota 106:139, New Orleans - Denver 116:122, Oklahoma City - San Antonio 119:98, Los Angeles Lakers - Atlanta 141:116, Golden State - Portland Trail Blazers 119:97
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území

R. Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu