Oklahoma City potvrdila pozíciu lídra ligy a zdolala Toronto

NBA - výsledky:



Charlotte - San Antonio 117:116, Washington - Cleveland 124:134, Atlanta - Milwaukee 115:110, Brooklyn - Miami 102:86, Detroit - Philadelphia 125:112, Oklahoma City - Toronto 121:109, Phoenix - Utah 135:127 pp



Washington 8. februára (TASR) - Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder potvrdili vedúcu pozíciu v NBA a v noci na sobotu zdolali Toronto 121:109. Okrem triumfu ich môže tešiť aj návrat do zostavy ich prvého pivota Cheta Holmgrena, ktorý vynechal 39 duelov pre zlomeninu panvy. V stretnutí si pripísal 4 body a 4 bloky. Najlepším strelcom víťazov bol Jalen Williams s 27 bodmi.Uspel aj líder Východnej konferencie Cleveland a to na palubovke Washingtonu 134:124. Milwaukee bez zraneného lídra Jannisa Antetokunmpa prehralo v Atlante 110:115. San Antonio po dráme podľahlo Charlotte 116:117, keď sa na palubovke najprv tešilo z víťazného košu s klaksónom v podaní De'Aarona Foxa, no ako sa ukázalo, nová posila tímu zo Sacramenta vypustila loptu z ruky neskoro.