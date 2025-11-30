< sekcia Šport
Oklahoma City sa musí na dva týždne zaobísť bez Hartensteina
Hartenstein už vynechal pre zranenie duel proti Phoenixu v noci na sobotu a prvýkrát v sezóne tak nenastúpil v základnej zostave.
Autor TASR
Oklahoma City 30. novembra (TASR) - Basketbalisti úradujúceho šampióna NBA Oklahomy City Thunder sa budú musieť 10 - 14 dní zaobísť bez Isaiaha Hartensteina. Nemecký pivot si natiahol lýtko.
Hartenstein už vynechal pre zranenie duel proti Phoenixu v noci na sobotu a prvýkrát v sezóne tak nenastúpil v základnej zostave. V ročníku má priemer 12 bodov a 10 doskokov na zápas. Thunder suverénne vedú ligu so zápasovou bilanciou 19:1. Informovala DPA.
