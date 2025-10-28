Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. október 2025Meniny má Dobromila
< sekcia Šport

Oklahoma City, San Antonio, Philadelphia a Chicago sú stopercentní

.
Chet Holmgren, stredný hráč Oklahoma City Thunder, sa snaží prekonať obrancov Dallas Mavericks Anthonyho Davisa (vľavo) a Jadena Hardyho (vpravo) počas prvej polovice basketbalového zápasu NBA v Dallase v pondelok 27. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Thunder opäť potiahol úradujúci MVP finále i ligy Shai Gilgeous-Alexander, ktorý k víťazstvu prispel 23 bodmi.

Autor TASR
New York 28. októbra (TASR) - Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder vyhrali aj štvrtý zápas v novej sezóne NBA, úradujúci šampióni zvíťazili v noci na utorok na palubovke Dallasu Mavericks 101:94. Štvrtý triumf za sebou zaznamenalo aj San Antonio, ktoré zdolalo Toronto 121:103. Stopercentnú bilanciu si po troch stretnutiach držia aj hráči Philadelphie a Chicaga.

Thunder opäť potiahol úradujúci MVP finále i ligy Shai Gilgeous-Alexander, ktorý k víťazstvu prispel 23 bodmi. Mavericks vyhrali záverečnú štvrtinu 25:14, no nedokázali už zvrátiť duel.

Philadelphia zvíťazila nad Orlandom 136:124, najväčšiu zásluhu na tom mal Tyrese Maxey, autor 43 bodov. Nováčik VJ Edgecombe pridal 26 bodov. V ďalšom zápase Chicago zdolalo Atlantu 128:123.

Skvelý individuálny výkon predviedol Fín Lauri Markkanen, ktorý 51 bodmi a 14 doskokmi pomohol k triumfu Utahu nad Phoenixom 138:134. Suns nestačilo ani 34 bodov Devina Bookera.

Denver uspel na palubovke Minnesoty 127:114, v drese Nuggets zaznamenal Jamal Murray 43 bodov a Nikola Jokič sa blysol triple double za 25 bodov, 19 doskokov a 10 asistencií.



NBA - výsledky:

Detroit - Cleveland 95:116, Philadelphia - Orlando 136:124, Houston - Brooklyn 137:109, Chicago - Atlanta 128:123, New Orleans - Boston 90:122, San Antonio - Toronto 121:103, Dallas - Oklahoma City 94:101, Utah - Phoenix 138:134 pp, Minnesota - Denver 114:127, Golden State - Memphis 131:118, Los Angeles Lakers - Portland 108:122
.

Neprehliadnite

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?