Oklahoma City, San Antonio, Philadelphia a Chicago sú stopercentní
Thunder opäť potiahol úradujúci MVP finále i ligy Shai Gilgeous-Alexander, ktorý k víťazstvu prispel 23 bodmi.
Autor TASR
New York 28. októbra (TASR) - Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder vyhrali aj štvrtý zápas v novej sezóne NBA, úradujúci šampióni zvíťazili v noci na utorok na palubovke Dallasu Mavericks 101:94. Štvrtý triumf za sebou zaznamenalo aj San Antonio, ktoré zdolalo Toronto 121:103. Stopercentnú bilanciu si po troch stretnutiach držia aj hráči Philadelphie a Chicaga.
Thunder opäť potiahol úradujúci MVP finále i ligy Shai Gilgeous-Alexander, ktorý k víťazstvu prispel 23 bodmi. Mavericks vyhrali záverečnú štvrtinu 25:14, no nedokázali už zvrátiť duel.
Philadelphia zvíťazila nad Orlandom 136:124, najväčšiu zásluhu na tom mal Tyrese Maxey, autor 43 bodov. Nováčik VJ Edgecombe pridal 26 bodov. V ďalšom zápase Chicago zdolalo Atlantu 128:123.
Skvelý individuálny výkon predviedol Fín Lauri Markkanen, ktorý 51 bodmi a 14 doskokmi pomohol k triumfu Utahu nad Phoenixom 138:134. Suns nestačilo ani 34 bodov Devina Bookera.
Denver uspel na palubovke Minnesoty 127:114, v drese Nuggets zaznamenal Jamal Murray 43 bodov a Nikola Jokič sa blysol triple double za 25 bodov, 19 doskokov a 10 asistencií.
NBA - výsledky:
Detroit - Cleveland 95:116, Philadelphia - Orlando 136:124, Houston - Brooklyn 137:109, Chicago - Atlanta 128:123, New Orleans - Boston 90:122, San Antonio - Toronto 121:103, Dallas - Oklahoma City 94:101, Utah - Phoenix 138:134 pp, Minnesota - Denver 114:127, Golden State - Memphis 131:118, Los Angeles Lakers - Portland 108:122
