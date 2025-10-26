< sekcia Šport
Oklahoma City uspela aj v treťom zápase, zvíťazila v Atlante 117:100
Chet Holmgren sa na výhre podieľal 31 bodmi a 12 doskokmi.
Autor TASR
New York 26. októbra (TASR) - Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili aj v treťom zápase novej sezóny NBA, obhajca titulu triumfoval v noci na nedeľu na palubovke Atlanty Hawks 117:100. Chet Holmgren sa na výhre podieľal 31 bodmi a 12 doskokmi, úradujúci MVP finále i ligy Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 30 bodov, päť asistencií a štyri doskoky.
NBA - výsledky:
Orlando - Chicago 98:110, Atlanta - Oklahoma City 100:117, Philadelphia - Charlotte 125:121, Denver - Phoenix 133:111, Memphis - Indiana 128:103
