Oklahoma City uspela aj v treťom zápase, zvíťazila v Atlante 117:100

Snímka zo zápasu Atlanta - Oklahoma City. Foto: TASR/AP

Chet Holmgren sa na výhre podieľal 31 bodmi a 12 doskokmi.

New York 26. októbra (TASR) - Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili aj v treťom zápase novej sezóny NBA, obhajca titulu triumfoval v noci na nedeľu na palubovke Atlanty Hawks 117:100. Chet Holmgren sa na výhre podieľal 31 bodmi a 12 doskokmi, úradujúci MVP finále i ligy Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 30 bodov, päť asistencií a štyri doskoky.



NBA - výsledky:

Orlando - Chicago 98:110, Atlanta - Oklahoma City 100:117, Philadelphia - Charlotte 125:121, Denver - Phoenix 133:111, Memphis - Indiana 128:103
.

