Oklahoma City v priamom súboji o čelo ligy proti Clevelandu dominovala

NBA - výsledky:



Detroit - Indiana 100:111, Washington - Phoenix 123:130, Oklahoma City - Cleveland 134:114, Portland - Los Angeles Clippers 89:118, Sacramento - Houston 132:127

New York 17. januára (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City Thunder sa posunuli do čela NBA. V priamom súboji o prvé miesto tabuľky zvíťazili doma nad Clevelandom nečakane hladko 134:114. Zažiaril Shai Gilgeous-Alexander, líder Thunder zaznamenal 40 bodov a 8 asistencií.Dve najlepšie mužstvá súťaže sa stretli opäť po týždni a Oklahomčania vrátili súperovi prehru z 9. januára z Clevelandu 122:129. Oba tímy tak majú aktuálne identickú bilanciu 34 víťazstiev a 6 prehier a Oklahoma City už má lepšie vzájomné stretnutia. Obe mužstvá sa v sezóne môžu stretnúť už iba v prípadnom finále, ak by rovnosť zostala zachovaná, Thunder by mali výhodu domáceho duelu v úvodnom i prípadnom rozhodujúcom siedmom stretnutí.