Oklahoma City vedie nad Lakers 3:0 na zápasy

New York 10. mája (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City Thunder majú na dosah finále Západnej konferencie NBA. Obhajcovia titulu a víťazi základnej časti vedú v 2. kole play off nad Los Angeles Lakers 3:0 na zápasy, keď v noci na nedeľu zvíťazili na palubovke súpera presvedčivo 131:108. Cleveland zvíťazil doma nad Detroitom 116:109 a znížil stav série na 1:2.
NBA - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/
semifinále Východnej konferencie - tretí zápas:
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 116:109
/stav série: 1:2/
semifinále Západnej konferencie - tretí zápas:
Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 108:131
/stav série: 0:3/
