Nedela 10. máj 2026
Oklahoma City vedie nad Lakers 3:0 na zápasy

Na snímke Oklahoma City Thunder. Foto: TASR/AP

Cleveland zvíťazil doma nad Detroitom 116:109 a znížil stav série na 1:2.

Autor TASR
New York 10. mája (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City Thunder majú na dosah finále Západnej konferencie NBA. Obhajcovia titulu a víťazi základnej časti vedú v 2. kole play off nad Los Angeles Lakers 3:0 na zápasy, keď v noci na nedeľu zvíťazili na palubovke súpera presvedčivo 131:108. Cleveland zvíťazil doma nad Detroitom 116:109 a znížil stav série na 1:2.



NBA - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/

semifinále Východnej konferencie - tretí zápas:

Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 116:109

/stav série: 1:2/



semifinále Západnej konferencie - tretí zápas:

Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 108:131

/stav série: 0:3/
