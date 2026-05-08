Oklahoma City zdolala Los Angeles Lakers 125:107 a v sérii vedie 2:0
New York 8. mája (TASR) - Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili v noci na piatok v druhom zápase semifinále Západnej konferencie zámorskej NBA nad Los Angeles Lakers 125:107 a v sérii vedú 2:0. Shai Gilgeous-Alexander a Chet Holmgren prispeli k triumfu obhajcov titulu 22 bodmi.
„Musíme hrať agresívne. V prvých dvoch štvrtinách boli Lakers silnejší a dúraznejší, robili rýchlejšie rozhodnutia. V tretej štvrtine sme zlepšili výkon a naklonili misky váh na našu stranu," uviedol pre akreditované médiá Kanaďan Gilgeous-Alexander, líder ofenzívy Oklahomy.
Výhodu domácej palubovky využili aj hráči Detroitu Pistons, ktorí zdolali v druhom semifinále Východnej konferencie Cleveland Cavaliers 107:97 a v sérii vyhrávajú 2:0. Cade Cunningham si v drese Detroitu pripísal na konto 25 bodov a 10 asistencií. „Počas celého zápasu sme kontrolovali jeho vývoj. Podarilo sa nám splniť cieľ vyhrať oba domáce duely," povedal tréner Detroitu J.B. Bickerstaff.
2. kolo play off NBA
semifinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
druhý zápas:
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 107:97 (25:18, 29:25, 25:32, 28:22)
Najviac bodov: Cunningham 25 (10 asistencií), Harris 21, Robinson 17 - D. Mitchell 31, Allen 22, Harden 10
/stav série 2:0/
semifinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
druhý zápas:
Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 125:107 (27:23, 30:35, 36:22, 32:27)
Najviac bodov: Gilgeous-Alexander a Holmgren po 22, A. Mitchell 20, McCain 18 - Reaves 31, James 23, Hačimura 15
/stav série 2:0/
