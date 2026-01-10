< sekcia Šport
Oklahoma City zdolala Memphis 117:116, oba tímy hrali bez hviezd
Grizzlies prehrali už pätnásty vzájomný zápas s Oklahomou City za sebou, Thunder pritom v druhej polovici stretnutia doháňali 21-bodové manko.
Autor TASR
New York 10. januára (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Memphisu tesne 117:116. Počas neprítomnosti Shaia Gilgeousa-Alexandera či Cheta Holmgrena viedol Thunder Jalen Williams s 26 bodmi a 10 asistenciami, 23 bodov pridal Ajay Mitchell.
Memphisu chýbal okrem iného hviezdny Ja Morant, s 23 bodmi bol lídrom strelcov Jaren Jackson. Grizzlies prehrali už pätnásty vzájomný zápas s Oklahomou City za sebou, Thunder pritom v druhej polovici stretnutia doháňali 21-bodové manko.
NBA - výsledky:
Boston - Toronto 125:117, Orlando - Philadelphia 91:103, Washington - New Orleans 107:128, Brooklyn - LA Clippers 105:121, Memphis - Oklahoma City 116:117, Denver - Atlanta 87:110, Phoenix - New York 112:107, Golden State - Sacramento 137:103, Portland - Houston 111:105, LA Lakers - Milwaukee 101:105
