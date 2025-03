Oklahoma City zvíťazila v Bostone 118:112 a má istotu play off

NBA - výsledky:



Atlanta - Charlotte 123:110, Boston - Oklahoma City 112:118, Toronto - Philadelphia 118:105, Houston - Phoenix 111:104, Memphis - Utah 122:115, Miami - Los Angeles Clippers 104:119, San Antonio - Dallas 126:116, Denver - Minnesota 95:115, Portland - New York 113:114 pp



New York 13. marca (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City zvíťazili v noci na štvrtok na palubovke Bostonu 118:112 a stali sa druhým tímom, ktorý si v prebiehajúcej sezóne NBA zaistil postup do play off. V sledovanom stretnutí aktuálne druhého a tretieho najlepšieho mužstva súťaže, ktoré mohlo byť predzvesťou série o titul, režíroval triumf Oklahomčanov Shai Gilgeous-Alexander 34 bodmi. Obhajcom titulu nestačilo 33 bodov Jaysona Tatuma.Thunder si upevnili druhú najlepšiu bilanciu v lige po Clevelande a na čele Západnej konferencie majú priepastný náskok 12 duelov už pred Memphisom, keďže Denver podľahol doma Minnesote 95:115. Nuggets nestačilo ani 34 bodov Nikolu Jokiča, najlepším strelcom Timberwolves bol s 29 bodmi Anthony Edwards. Toronto v súboji družstiev, ktoré sú tesne pod čiarou postupu do play in vo Východnej konferencii zdolalo Philadelphiu 118:105. Preskočilo svojho súpera na 11. priečku, na desiate Chicago stráca 4,5 duelu. Prvý tím pod čiarou na západe Phoenix neuspel v Houstone 104:111, naďalej však na 11. priečke stráca 2,5 stretnutia na Dallas, ktorý prehral v San Antoniu 116:126.