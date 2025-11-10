< sekcia Šport
Oklahoma City zvíťazila v Memphise, Detroit natiahol víťaznú sériu
Východnú konferenciu vedie Detroit, ktorý uspel vo Philadelphii 111:108 a pripísal si šieste víťazstvo v sérii.
Autor TASR,aktualizované
New York 10. novembra (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City Thunder zvíťazili v noci na pondelok na palubovke Memphisu 114:100. Obhajcovia titulu tak zaznamenali desiaty triumf vo svojom jedenástom vystúpení v sezóne a majú najlepšiu bilanciu v lige. Jubilejné víťazstvo dosiahli ako prvý tím súťaže v aktuálnom ročníku NBA.
Thunder sa podarilo zmazať 19-bodové manko a napokon triumfovať dvojciferným rozdielom. Proti Memphisu tak zaznamenali 14. víťazstvo za sebou. Triumf režíroval Shai Gilgeous-Alexander s 35 bodmi, keď 19 dal v kľúčovej tretej štvrtine, ktorú Thunder vyhrali 34:18. „Rozhodla energia v obrane, boli sme spolu ako tím. V prvom polčase nám to nepadalo, ale vedeli sme, že sa to zmení. Koncentrovali sme sa na to, čo sme vedeli kontrolovať,“ uviedol rozohrávač Oklahomy Ajay Mitchell na oficiálnej tlačovej konferencii.
Východnú konferenciu vedie Detroit, ktorý uspel vo Philadelphii 111:108 a pripísal si šieste víťazstvo v sérii. V kľúčových okamihoch potiahol Pistons Cade Cunningham, autor 26 bodov a 11 asistencií. „Milujem tento tím. Bojovali sme do konca, nevzdávali sme sa a preto je to dobré víťazstvo. O všetkom sa rozhodovalo v závere, v ktorom som sa snažil pomôcť k úspechu. Padli nám veľké strely, každý mal svoj podiel na tomto úspechu. O tomto to celé je, sme šťastní,“ vyjadril sa Cunningham v pozápasovom rozhovore.
NBA - sumáre:
Milwaukee Bucks - Houston Rockets 115:122 (30:28, 31:22, 24:32, 30:40)
najviac bodov: Durant 31, Sengün 23 (11 doskokov), Smith a Sheppard po 16 - Antetokunmpo 37, Rollins 19, Turner 13
Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 100:114 (33:25, 29:26, 18:34, 20:29)
najviac bodov: J. Jackson 17, Coward 13 (10 doskokov), Aldama a Wells po 12 - Gilgeous-Alexander 35, Holmgren a Mitchell po 21
New York Knicks - Brooklyn Nets 134:98 (40:22, 37:40, 35:17, 22:19)
najviac bodov: Towns 28 (12 doskokov), Anunoby a Brunson po 19 - Porter 25, Powell 15, Williams 13
Orlando Magic - Boston Celtics 107:111 (33:30, 21:24, 26:24, 27:33)
najviac bodov: Banchero 28, Suggs a F. Wagner po 20 - Brown 27, Simons 25, White 21
Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 108:111 (32:37, 32:17, 21:34, 23:23)
najviac bodov: Maxey 33, Drummond 17 (12 doskokov), Grimes a Oubre po 13 - Cunningham 26 (11 asistencií), Duren 21 (16 doskokov), Robinson 17
Golden State Wariors - Indiana Pacers 114:83 (23:21, 25:20, 27:24, 39:18)
najviac bodov: Butler 21, Richard 15, Podziemski a Post po 14 - Nembhard 14, Huff (11 doskokov), I. Jackson a Walker po 12
Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 117:144 (25:31, 29:40, 30:40, 33:33)
najviac bodov: LaVine 26, DeRozan 22, Sabonis 20 (13 doskokov) - Edwards 26, McDaniels 21, Gobert (12 doskokov) a Randle po 19
