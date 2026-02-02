< sekcia Šport
Oklahoma City zvíťazila v šlágri v Denveri 121:111
Obhajcov titulu ako tradične viedol úradujúci MVP finále i ligy Shai Gilgeous-Alexander, ktorý nazbieral 34 bodov a 13 asistencií.
Autor TASR
New York 2. februára (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City Thunder zvíťazili v súboji popredných tímov NBA na palubovke Denveru Nuggets 121:111. Obhajcov titulu ako tradične viedol úradujúci MVP finále i ligy Shai Gilgeous-Alexander, ktorý nazbieral 34 bodov a 13 asistencií. Kvalitne ho však doplnil Cason Wallace, ktorý si zlepšil osobný rekord na 27 bodov, keď premenil sedem trojok. Najlepším strelcom Denveru bol Peyton Watson s 29 bodmi. Thunder si držia najlepšiu bilanciu v lige a vedú Západnú konferenciu o 5,5 duelu pred San Antoniom, Denver je tretí o zápasu späť.
NBA - výsledky:
Boston - Milwaukee 107:79, Detroit - Brooklyn 130:77, Miami - Chicago 134:91, Toronto - Utah 107:100, Washington - Sacramento 116:112, New York - Los Angeles 112:100, Phoenix - Los Angeles Clippers 93:117, Portland - Cleveland 111:130, San Antonio - Orlando 112:103, Denver - Oklahoma City 111:121
