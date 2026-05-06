Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
Oklahoma City zvíťazila v úvodnom semifinále nad LA Lakers 108:90

Center Oklahoma City Thunder Isaiah Hartenstein (55) a fanúšikovia oslavujú koš v druhej polovici prvého zápasu série druhého kola play-off NBA proti Los Angeles Lakers v utorok 5. mája 2026 v Oklahoma City. Foto: TASR/AP

Úradujúcich majstrov z Oklahomy potiahol Chet Holmgren, ktorý zaznamenal 24 bodov a dvanásť doskokov, úradujúci MVP súťaže Shai Gilgeous-Alexander zaťažil konto súpera 18 bodmi.

Autor TASR
New York 6. mája (TASR) - Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili v úvodnom zápase semifinále Západnej konferencie play off NBA nad Los Angeles Lakers 108:90 a ujali sa vedenia v sérii. V prvom semifinále na východe vyhral domáci Detroit nad Clevelandom 111:101.

Úradujúcich majstrov z Oklahomy potiahol Chet Holmgren, ktorý zaznamenal 24 bodov a dvanásť doskokov, úradujúci MVP súťaže Shai Gilgeous-Alexander zaťažil konto súpera 18 bodmi. V drese LA nazbieral LeBron James 27 bodov.

Najlepším strelcom Detroitu bol Cade Cunningham s 23 bodmi. Pistons viedli v tretej štvrtine už o 17 bodov, no Cavaliers sa dokázali dotiahnuť na rozdiel štyroch. Detroit však v záverečnej časti obrat nedopustil.

2. kolo play off NBA:

semifinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/ - 1. zápas:

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 111:101 /stav série: 1:0/



semifinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/ - 1. zápas:

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 108:90 /stav série: 1:0/
