Detroit vyhral siedmy zápas za sebou, tréner vychválil Cunninghama

NBA - sumáre:



Detroit Pistons - Los Angeles Clippers 106:97 (23:17, 28:32, 34:26, 21:22)



Najviac bodov: Cunningham 32, Davis 20, Duren 12 (19 doskokov) - Harden 18 (12 doskokov), Jones 15, Zubač 13 (16 doskokov), Bogdanovič a Dunn po 13







Indiana Pacers - Denver Nuggets 116:125 (28:36, 30:28, 25:36, 33:25)



Najviac bodov: Turner 23, Haliburton 19 (15 asistencií), Siakam 18 - Gordon 25, Porter 19 (11 doskokov), Jokič 18 (19 asistencií)







Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 110:142 (30:39, 28:36, 18:40, 34:27)



Najviac bodov: George a Oubre po 19, Maxey 13 - Giddey 25 (16 doskokov), Huerter 23, Collins 19







Washington Wizards - Brooklyn Nets 107:99 (30:20, 37:39, 18:28, 22:12)



Najviac bodov: Poole 26, Coulibaly 20, George 12 - Williams 19, Johnson 17, Martin 15







Atlanta Hawks - Miami Heat 98:86 (23:22, 27:20, 23:23, 25:21)



Najviac bodov: Okongwu 17, LeVert a Mann po 15 - Wiggins 23, Adebayo a Anderson po 14







Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 128:131 pp (32:28, 32:17, 38:35, 19:41 - 7:10)



Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 39 (10 doskokov), Williams 27, Wiggins 19 - McDaniels 27 (10 doskokov), Reid 22 (11 doskokov), Alexander-Walker 21







Utah Jazz - Portland Trail Blazers 112:114 (33:32, 18:29, 31:25, 30:26)



Najviac bodov: Sensabaugh 23, George 21, Filipowski 20 (11 doskokov) - Simons 28, Grant 20, Avdija 18 (14 doskokov)







Sacramento Kings - Charlotte Hornets 130:88 (34:23, 31:22, 23:27, 42:16)



Najviac bodov: LaVine 42, DeRozan 18, Monk 13 (10 asistencií) - Bridges 23, Ball a Smith po 13



New York 25. februára (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City Thunder prehrali v noci na utorok v zámorskej NBA s Minnesotou 128:131 po predĺžení. Líder Západnej konferencie neuspel v druhom z uplynulých jedenástich zápasov a opäť to bolo proti Timberwolves. Hostia pritom v tretej štvrtine prehrávali až o 25 bodov.Thunder nestačil ani výkon Shaia Gilgeousa-Alexandra, ktorý zaznamenal 39 bodov, 10 doskokov a 8 asistencií. V drese Minnesoty dosiahlo až šesť hráčov dvojciferný počet bodov. Jaden McDaniels bol najlepší strelec hostí s 27 bodmi. Timberwolves vo štvrtej štvrtine zmazali 22-bodový náskok Oklahomy. V závere predĺženia mohol Gilgeous-Alexander vyrovnať, no jeho trojkový pokus zároveň s klaksónom minul cieľ. "pochvaľoval si Nickeil Alexander-Walker, ktorý zaťažil konto domácich 21 bodmi.Denver odčinil prehru s Los Angeles Lakers a na pabulovke Indiany Pacers uspel 125:116. Podieľal sa na tom aj hviezdny Srb Nikola Jokič, ktorý získal v uplynulej sezóne tretíkrát v priebehu štyroch rokov ocenenie MVP pre najužitočnejšieho hráča súťaže. Dosiahol 18 bodov, deväť doskokov a 19 asistenciami si vytvoril nové kariérové maximum. Nuggets sa mohli spoľahnúť aj na Aarona Gordona s 25 bodmi.Darí sa Detroitu, keď vyhral siedmy duel za sebou. Pistons zdolali Los Angeles Clippers 106:97 a sú na pozícii zaručujúcej účasť v play off. Cade Cunningham potvrdil formu a zaznamenal 32 bodov. Detroit bol v minulej sezóne najslabší tím profiligy, keď prehral 28 zápasov za sebou. V tomto ročníku sa prezentuje v úplne inom svetle.pochválil 23-ročného hráča tréner Detroitu J.B. Bickerstaff.