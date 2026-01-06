Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 6. január 2026Meniny má Antónia
< sekcia Šport

Oklahoma sa výsledkovo trápi, Durant rozhodol o výhre Houstonu

.
Útočníkt ímu Los Angeles Clippers John Collins (20) v súboji s hráčom Golden State Warriors Stephenom Currym (30) počas druhého polčasu basketbalového zápasu NBA v pondelok 5. januára 2026 v Inglewoode v Kalifornii. Foto: TASR/AP

Tesne pre záverečným klaksónom rozhodol Kevin Durant o výhre Houstonu Rockets 100:97 nad Phoenixom Suns pred vlastnými fanúšikmi.

Autor TASR
New York 6. januára (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City Thunder zaznamenali v zámorskej NBA najvyššiu prehru v aktuálnom ročníku, na domácej palubovke nestačili na Charlotte Hornets po výsledku 97:124.

Úradujúci šampión sa na prelome rokov výsledkovo trápi, pred necelým mesiacom mal na konte jeden z historicky najlepších vstupov do sezóny, keď vyhral 24 z 25 možných duelov a teraz zaznamenal už šiestu prehru od 14. decembra. Hostí potiahol k cennej výhre 28 bodmi Brandon Miller.

Tesne pre záverečným klaksónom rozhodol Kevin Durant o výhre Houstonu Rockets 100:97 nad Phoenixom Suns pred vlastnými fanúšikmi. Skúsený 37-ročný krídelník bol navyše s 26 bodmi najlepším strelcom svojho tímu.

NBA - výsledky:

Detroit - New York 121:90, Boston - Chicago 115:101, Toronto - Atlanta 118:100, Houston - Phoenix 100:97, Oklahoma - Charlotte 97:124, Philadelphia - Denver 124:125 pp, LA Clippers - Golden State 103:102, Portland - Utah 137:117
.

Neprehliadnite

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny

Pellegrini a Raši zablahoželali Schusterovi k jeho 92. narodeninám

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika