Oklahoma sa výsledkovo trápi, Durant rozhodol o výhre Houstonu
Tesne pre záverečným klaksónom rozhodol Kevin Durant o výhre Houstonu Rockets 100:97 nad Phoenixom Suns pred vlastnými fanúšikmi.
Autor TASR
New York 6. januára (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City Thunder zaznamenali v zámorskej NBA najvyššiu prehru v aktuálnom ročníku, na domácej palubovke nestačili na Charlotte Hornets po výsledku 97:124.
Úradujúci šampión sa na prelome rokov výsledkovo trápi, pred necelým mesiacom mal na konte jeden z historicky najlepších vstupov do sezóny, keď vyhral 24 z 25 možných duelov a teraz zaznamenal už šiestu prehru od 14. decembra. Hostí potiahol k cennej výhre 28 bodmi Brandon Miller.
Tesne pre záverečným klaksónom rozhodol Kevin Durant o výhre Houstonu Rockets 100:97 nad Phoenixom Suns pred vlastnými fanúšikmi. Skúsený 37-ročný krídelník bol navyše s 26 bodmi najlepším strelcom svojho tímu.
NBA - výsledky:
Detroit - New York 121:90, Boston - Chicago 115:101, Toronto - Atlanta 118:100, Houston - Phoenix 100:97, Oklahoma - Charlotte 97:124, Philadelphia - Denver 124:125 pp, LA Clippers - Golden State 103:102, Portland - Utah 137:117
