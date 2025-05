Oklahoma si poradila s Denverom a je vo finále Západnej konferencie

NBA - semifinále Západnej konferencie, siedmy zápas:



Ohlahoma City Thunder - Denver Nuggets 125:93



/konečný stav série: 4:3, Oklahoma City postúpila do finále Západnej konferencie/

Oklahoma City 19. mája (TASR) - Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder sa stali posledným štvrtým účastníkom konferenčného finále NBA. V rozhodujúcom siedmom stretnutí 2. kola play off Západnej konferencie doma zdolali Denver Nuggets suverénnym spôsobom 125:93 a v sérii uspeli 4:3 na zápasy. Potvrdili tak pozíciu najlepšieho mužstva po základnej časti a v súboji o postup do ligového finále nastúpia proti Minnesote. Na východe sa v konferenčnom finále stretnú New York a Indiana.