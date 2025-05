Oklahoma uspela v Minnesote a od postupu ju delí jedno víťazstvo

finále Západnej konferencie - štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 126:128

New York 25. mája (TASR) - Basketbalisti Oklahoma City Thunder sú krok od postupu do finále play off zámorskej NBA. V noci na utorok uspeli na palubovke Minnesoty Timberwolves 128:126 a v konferenčnom finále na západe vedú už 3:1. O postupe môžu definitívne rozhodnúť v noci na štvrtok na domácej pôde.Hviezdou stretnutia bol Shai Gilgeous-Alexander, ktorého minulý týždeň vyhlásili za najužitočnejšieho hráča (MVP) NBA v tejto sezóne. Kanaďan nastrieľal 40 bodov a zaznamenal tak osobné maximum v play off, k tomu pridal 10 asistencií a deväť doskokov.povedal po stretnutí Gilgeous-Alexander. Jeho spoluhráč Jalen Williams mal 34 bodov a Chet Holmgren 21.Oklahoma bola vo finále play off NBA naposledy v roku 2012, Minnesota sa do série o titul ešte nikdy neprebojovala.