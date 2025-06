Oklahoma v druhom finále proti Indiane dominovala, séria je vyrovnaná

play off - finále, 2. zápas:



Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers 123:107 (59:41)



zostava a body Oklahomy City: Gilgeous-Alexander 34, Jalen Williams 19, Holmgren 15, Wallace 4, Dort 3 (Caruso 20, Wiggins 18, Hartenstein a Jaylin Williams po 3, Joe a Mitchell po 2, K. Williams, Flagler, Jones, Dieng, Carlson a Ducas po 0)



zostava a body Indiany: Haliburton 17, Turner 16, Siakam 15, Nesmith 14, Nembhard 11 (Mathurin 14, McConnell 11, Toppin a Sheppard po 3, Johnson 2, Bryant 1, Freeman, Furphy, Dennis a Jackson po 0)



trojky: 14:14, fauly: 20:25, TH: 33/29 - 26/19, štvrtiny: 26:20, 33:21, 34:33, 30:33



/stav série: 1:1/

Oklahoma City 9. júna (TASR) - Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder vyrovnali stav finálovej série NBA na 1:1 na zápasy. V noci na pondelok zvíťazili v druhom stretnutí na domácej palubovke 123:107. Tretí súboj je na programe v noci na štvrtok v Indianapolise.Víťaz základnej časti odpovedal na jednobodovú prehru z prvého duelu presvedčivým výkonom. Kľúčovou pasážou stretnutia bola druhá štvrtina, ktorú Oklahomčania vyhrali 33:21, dostali sa do dvojciferného vedenia a po zmene strán už súpera nepustili bližšie ako na 13 bodov. Triumf riadil Shai Gilgeous-Alexander s 34 bodmi a 8 asistenciami. Najlepším strelcom Pacers bol Tyrese Haliburton so 17 bodmi.Hráči Thunder v prvom meraní síl premrhali náskok 15 bodov a rovnakú chybu už nezopakovali. V tohtoročnej play off ešte neprehrali dvakrát v sérii. „,“ povedal podľa AFP kanadský líder Oklahomčanov Gilgeous-Alexander.Indiana opäť ukázala, že má kvalitný široký káder, až sedem hráčov sa dostalo do dvojciferných čísiel vrátane kompletnej základnej päťky, no na úspech to nestačilo. Domáci dokázali pribrzdiť dirigenta hry Pacers Haliburtona, ktorý mal po troch štvrtinách na konte iba päť bodov. „,“ snažil sa hodiť nezdar za hlavu Haliburton.