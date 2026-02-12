< sekcia Šport
Oklahoma vyhrala na palubovke Phoenixu 136:109 a potvrdila post lídra
Na čele Východnej konferencie je Detroit s bilanciou 40-13.
Autor TASR,aktualizované
New York 12. februára (TASR) - Basketbalisti Oklahoma City potvrdili post lídra zámorskej NBA, obhajca titulu vyhral v noci na štvrtok na palubovke Phoenixu 136:109. Jalen Williams k tomu prispel 28 bodmi, jeho spoluhráč Isaiah Joe pridal 21.
Na čele Východnej konferencie je Detroit s bilanciou 40-13. Pistons zdolali Toronto 113:95 aj napriek tomu, že v ich zostave chýbali Jalen Duren a Isaiah Stewart. Obaja absentovali po treste od vedenia súťaže za bitku v stretnutí Detroitu s Charlotte Hornets.
Cleveland natiahol svoju víťaznú šnúru na päť zápasov, doma si poradil s Washingtonom 138:113. Donovan Mitchell zaznamenal v drese víťazného tímu 30 bodov. Julius Randle potiahol 41 bodmi Minnesotu k triumfu nad Portlandom 133:109.
Srb Nikola Jokič zaznamenal v poradí 184. triple-double vo svojej kariére a Denveru pomohol k víťazstvu 122:116 nad Memphisom. Jamal Murray sa k nemu pridal 22 bodmi.
Na čele Východnej konferencie je Detroit s bilanciou 40-13. Pistons zdolali Toronto 113:95 aj napriek tomu, že v ich zostave chýbali Jalen Duren a Isaiah Stewart. Obaja absentovali po treste od vedenia súťaže za bitku v stretnutí Detroitu s Charlotte Hornets.
Cleveland natiahol svoju víťaznú šnúru na päť zápasov, doma si poradil s Washingtonom 138:113. Donovan Mitchell zaznamenal v drese víťazného tímu 30 bodov. Julius Randle potiahol 41 bodmi Minnesotu k triumfu nad Portlandom 133:109.
Srb Nikola Jokič zaznamenal v poradí 184. triple-double vo svojej kariére a Denveru pomohol k víťazstvu 122:116 nad Memphisom. Jamal Murray sa k nemu pridal 22 bodmi.
NBA - výsledky:
Cleveland - Washington 138:113, Charlotte - Atlanta 110:107, Orlando - Milwaukee 108:116, Boston - Chicago 124:105, Brooklyn - Indiana 110:115, Philadelphia - New York 89:138, Toronto - Detroit 95:113, Houston - LA Clippers 102:105, Minnesota - Portland 133:109, New Orleans - Miami 111:123, Denver - Memphis 122:116, Phoenix - Oklahoma City 109:136, Utah - Sacramento 121:93, Golden State - San Antonio 113:126
Cleveland - Washington 138:113, Charlotte - Atlanta 110:107, Orlando - Milwaukee 108:116, Boston - Chicago 124:105, Brooklyn - Indiana 110:115, Philadelphia - New York 89:138, Toronto - Detroit 95:113, Houston - LA Clippers 102:105, Minnesota - Portland 133:109, New Orleans - Miami 111:123, Denver - Memphis 122:116, Phoenix - Oklahoma City 109:136, Utah - Sacramento 121:93, Golden State - San Antonio 113:126