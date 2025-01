Oklahoma zdolala Boston a 15.triumfom v sérii vytvorila klubový rekord

výsledky:



New York 6. januára (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City Thunder triumfovali v nočnom zápase zámorskej NBA nad obhajcami titulu z Bostonu Celtics 105:92 a svoju víťaznú sériu natiahli už na pätnásť duelov. Lídrov Západnej konferencie potiahol Shai Gilgeous-Alexander, ktorý nazbieral 33 bodov, 11 doskokov a šesť asistencií.Hráči Oklahomy si tak 15. triumfom po sebe vylepšili klubový rekord a dokázali to napriek tomu, že v závere druhej štvrtiny prehrávali už o 13 bodov. V druhej polovici však zavreli obranu a súperom dovolili len 27 bodov, pričom sami ich dali až 50. Boston tak prišiel o trojzápasovú víťaznú sériu.Oklahoma uspela aj v druhom stretnutí proti trom najlepším tímom Východnej konferencie za sebou. Najprv zdolala v noci na nedeľu tretí New York Knicks 117:107, teraz druhý Boston a v noci na piatok sa predstaví na palubovke najlepšieho tímu celej súťaže Clevelandu.V nočnom stretnutí uspeli aj Cavaliers, ktorí zdolali Charlotte 115:105 a víťaznú sériu natiahli na desať duelov. Darius Garland nazbieral 25 bodov, Jarrett Allen pridal 19 a aj 11 doskokov.Houston zvíťazili nad Los Angeles Lakers 119:115. Rockets potiahol Jalen Green, ktorý nazbieral 33 bodov, Amen Thompson zaznamenal 23 bodov a 16 doskokov. Anthony Davis z LA mal bilanciu 30 bodov a 13 doskokov, LeBronovi Jamesovi tesne ušlo triple-double za 21 bodov, 13 doskokov a deväť asistencií. Houston je druhý na Západe, Lakers klesli na siedme miesto.Sacamento vyhralo na palubovke Golden State vysoko 129:99. Druhý najhorší tím na západe Utah Jazz prekvapujúco uspel v Orlande a po triumfe 105:92 si pripísal druhú výhru po sebe a len deviatu v sezóne. V súboji dvoch najhorších tímov oboch konferencií vyhralo New Orleans vo Washingtone 110:98.