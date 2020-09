Oklahoma City si vynútila siedmy zápas

1. kolo play off NBA:



štvrťfinále Západnej konferencie - 6. zápas:



OKLAHOMA CITY THUNDER - HOUSTON ROCKETS 104:100 (24:25, 24:26, 29:24, 27:25)



najviac bodov: Paul 28, Gallinari 25, Dort 13 - Harden 32, Covington 18, Westbrook 17



/stav série: 3:3/

2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 1. zápas:



MILWAUKEE BUCKS - MIAMI HEAT 104:115 (40:29, 23:31, 23:32, 18:23)



najviac bodov: Middleton 28, B. Lopez 24, Antetokunmpo 18 (10 doskokov) - Butler 40, Dragič 27, Adebayo 12 (17 doskokov)



/stav série: 0:1/

Orlando 1. septembra (TASR) - Basketbalisti Oklahoma City Thunder zdolali v šiestom zápase štvrťfinále play off Západnej konferencie NBA Houston Rockets 104:100 a vyrovnali stav série na 3:3. O postupujúcom tak rozhodne siedmy duel, ktorý sa bude hrať v noci v noci na štvrtok (3.00 SELČ).Ešte minútu pred koncom bol stav nerozhodný 100:100, no hráči Houstonu už odvtedy nedokázali skórovať. Svoje pokusy nepremenili Russell Westbrook, ani najlepší strelec duelu James Harden, ktorý nazbieral 32 bodov.povedal podľa agentúry AP Danilo Gallinari, ktorý dal v stretnutí 25 bodov a postaral sa aj o záverečné dva z trestných hodov. Lídrom víťazného tímu bol Chris Paul, ktorý nastrieľal proti svojmu ešte minuloročnému zamestnávateľovi 28 bodov.Najlepší tím po základnej časti Milwaukee Bucks rovnako ako v 1. kole nevstúpil do série úspešne, v prvom stretnutí semifinále Východnej konferencie nestačil na Miami Heat 104:115. Zažiaril rozohrávač Jimmy Butler, ktorý zaznamenal 40 bodov, z toho 14 v záverečnej štvrtine.vyhlásil Butler, ktorý sa stal iba tretím hráčom histórie klubu z Miami so 40-bodovým zápisom v play off. Pred ním sa cez túto hranicu dokázali dostať LeBron James a Dwayne Wade. Miami dokázalo v sezóne zdolať Milwaukee tretíkrát v štyroch stretnutiach.