Oklahoma zdolala Minnesotu 124:94 a postúpila do finále NBA

5. zápas finále Západnej konferencie NBA /na 4 víťazstvá/:



Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 124:94



/stav série: 4:1, Oklahoma postúpila/

New York 29. mája (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City Thunder postúpili v noci na štvrtok do finále zámorskej NBA. V piatom finále Západnej konferencie zdolali Minnesotu Timberwolves 124:94 a triumfovali 4:1 v sérii. V ďalšej fáze sa stretnú s lepším z dvojice New York Knicks a Indiana Pacers.Domácich potiahol 34-bodový Shai Gilgeous-Alexander a prispel k premiérovej účasti svojho tímu vo finále od roku 2012. Spomedzi jeho spoluhráčov sa blysli aj Chet Holmgren s 22 bodmi a Jalen Williams, ktorý zaznamenal 19 bodov. Vo finále Východnej konferencie vedie 3:1 na zápasy Indiana Pacers, piaty duel je na programe v piatok o 2.00 SELČ.