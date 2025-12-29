< sekcia Šport
Oklahoma zdolala Philadelphiu, Leonard z Clippers zaznamenal 55 bodov
Scottie Barnes zaznamenal triple double za 23 bodov, desať asistencií a až 25 doskokov a jeho Toronto zdolalo Golden State 141:127 po predĺžení.
Autor TASR,aktualizované
New York 29. decembra (TASR) - Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NBA nad Philadelphiou 76ers vysoko 129:104 a upevnili si miesto na čele celej súťaže.
Úradujúcich šampiónov potiahol Chet Holmgren, ktorý nazbieral 29 bodov a deväť doskokov. Najužitočnejší hráč uplynulej sezóny Shai Gilgeous-Alexander pridal 27 bodov a päť asistencií a Thunder si vylepšili bilanciu na 27 výhier a päť prehier. Oklahoma predchádzajúce dva duely prehrala. „Odviedli sme dobrú prácu, vrátili sme sa k našej hre a nášmu štandardu,“ povedal Andrew Wiggins, ktorý zaznamenal 15 bodov.
Najlepší individuálny výkon noci si pripísal Kawhi Leonard, ktorý dosiahol kariérne maximum 55 bodov a Los Angeles Clippers potiahol k triumfu nad lídrami Východnej konferencie z Detroitu 112:99. K tomu pridal aj jedenásť doskokov, päť získaných lôpt, tri bloky a dve asistencie. „Bolo to skvelé, tento večer som si užil a som rád, že sme zvíťazili,“ uviedol. Clippers natiahli víťaznú šnúru na štyri stretnutia. James Harden za nich pridal 28 bodov, Cade Cunningham zaznamenal v drese Detroitu 27 bodov.
Scottie Barnes dosiahol triple double za 23 bodov, desať asistencií a až 25 doskokov a jeho Toronto zdolalo Golden State 141:127 po predĺžení. Lídrom Warriors bol opäť Stephen Curry s 39 bodmi.
Najlepší strelec súťaže Luka Dončič zaznamenal 34 bodov a jeho Los Angeles Lakers zdolali Sacramento vysoko 125:101. LeBron James pridal 24 bodov. Boston prišiel o sériu štyroch víťazstiev, keď podľahol Portlandu 108:114. Nepomohlo mu ani 37 bodov Jaylena Browna.
sumáre:
Oklahoma City Thunder - Philadelphia 76ers 129:104 (32:29, 32:33, 38:24, 27:18)
najviac bodov: Holmgren 29, Gilgeous-Alexander 27, Wiggins 15 - Maxey 28, Grimes 13, Edwards 12
Toronto Raptors - Golden State Warriors 141:127 pp (33:29, 32:35, 31:36, 26:22 - 19:5)
najviac bodov: Quickley 27, Ingram 26, Barnes 23 (25 doskokov, 10 asistencií) - Curry 39, Green 21, Butler 19
Portland Trail Blazers - Boston Celtics 114:108 (31:30, 24:33, 31:22, 28:23)
najviac bodov: Sharpe 26, Avdija 24 (10 asistencií), Camara 20 - Brown 37, Gonzalez a Simons po 13
Washington Wizards - Memphis Grizzlies 116:112 (25:27, 35:32, 24:29, 32:24)
najviac bodov: Sarr 20, McCollum 16, Bagley 14 - Jackson 31, Morant 21, Aldama 14 (10 doskokov)
Los Angeles Clippers - Detroit Pistons 112:99 (33:20, 27:22, 32:27, 20:30)
najviac bodov: Leonard 55 (11 doskokov), Harden 28, Batum 12 - Cunningham 27, Duren 18 (14 doskokov), Ivey 11
Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 125:101 (30:24, 38:29, 31:27, 26:21)
najviac bodov: Dončič 34, James 24, Smith 21 - DeRozan 22, Raynaud 16 (10 doskokov), Westbrook 13
