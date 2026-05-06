Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
Okoličány pokračuje v Nitre, predĺžil zmluvu o dva roky

Na snímke zľava David Okoličany (Nitra) a Peter Galamboš (Žilina) v prvom zápase semifinale play off Tipos extraligy medzi HK Nitra a DOXXbet Vlci Žilina 4. apríla 2025 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Pre 29-ročného dvojnásobného slovenského majstra to bude už štvrtá sezóna v nitrianskom drese.

Nitra 6. mája (TASR) - Slovenský hokejista Dávid Okoličány sa dohodol s HK Nitra na predĺžení spolupráce o ďalšie dve sezóny. Víťaz uplynulej sezóny najvyššej slovenskej súťaže to oznámil v stredu na svojom webe.

Pre 29-ročného dvojnásobného slovenského majstra to bude už štvrtá sezóna v nitrianskom drese. Útočník Okoličány prišiel pod Zobor pred sezónou 2023/2024 a za Nitru nazbieral spolu 61 kanadských bodov za 24 gólov a 37 asistencií. V nasledujúcom ročníku bude atakovať hranicu 300 odohratých zápasov v najvyššej slovenskej súťaži, aktuálne ich má na konte 277.
