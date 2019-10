Sacramento 30. októbra (TASR) - Tradičné cyklistické preteky Okolo Kalifornie sa na budúci rok neuskutočnia. V stredu o tom informovali organizátori s tým, že v budúcnosti chcú podujatie opäť obnoviť.



Na cestách Kalifornie bol pravidelným účastníkom aj slovenský reprezentant Peter Sagan, ktorý je rekordérom v počte etapových prvenstiev (17) i v počte víťazstiev v bodovacej súťaži o zelený dres (7). V roku 2015 sa navyše stal celkovým víťazom podujatia.



"Veríme, že to je iba prestávka a nie definitívny koniec. Bolo to veľmi náročné rozhodnutie," vyhlásili organizátori pretekov, ktoré mali premiéru v roku 2006 a za sebou už štrnásť ročníkov. Podľa šéfky podujatia Kristin Kleinovej sa odvtedy zmenili finančné základy organizácie podujatia a je treba nájsť nový biznis model, ktorý by umožnil ho opätovne usporiadať v roku 2021. "Sme hrdí na prácu, ktorú sme urobili v prospech pozdvihnutia významu cyklistiky najmä v USA. Každoročne však bolo väčšou a väčšou výzvou tieto preteky zorganizovať," uviedla Kleinová.



V tomto roku v máji sa celkovým víťazom Okolo Kalifornie stal Slovinec Tadej Pogačar. Peter Sagan sa v bodovacej súťaži umiestnil na druhej pozícii, celkovo mu patrila 79. priečka. Vlani celkovo triumfoval Kolumbijčan Egan Bernal, tohtoročný víťaz Tour de France. V roku 2017 preteky zaradili do seriálu World Tour, pripomenula agentúra AFP.