Okolo Slovenska odštartuje so šiestimi tímami World Tour

prihlásené tímy:



reprezentácie (1): Slovenská reprezentácia



kontinentálne (7): Dukla Banská Bystrica, Adria Mobil (Slovin.), Hrinkow (Rak.), Mazowsze Serce Polski (Poľ.), Friuli ASD (Tal.), Elkov - Kasper (ČR), Colombia Tierra de Atletas (Kol.)



prokontinentálne (6): Gazprom Rusvelo (Rus.), Uno X (Nór.), Bingoal - Wallonie Bruxelles (Belg.), Novo Nordisk (USA), Vini Zabu - KTM (Tal.), Alpecin - Fenix (Hol.)



WorldTour (6): CCC (Poľ.), Israel Start-Up Nation (Izr.), Cofidis, Solutions Crédits (Fr.), Sunweb (Nem.), Bora-Hansgrohe (Nem.) - Juraj Sagan, Erik Baška, Deceuninck - Quick Step (Belg.)

trať 64. ročníka Okolo Slovenska:



1. etapa - 16. septembra (1. poletapa: Žilina – Žilina 106,4 km, 2. poletapa: časovka jednotlivcov Žilina – Žilina, 7,1 km)



2. etapa - 17. septembra: Žilina – Banská Bystrica, 206,6 km



3. etapa - 18. septembra: Banská Bystrica – Žiar nad Hronom, 181,3 km



4. etapa - 19. septembra: Topoľčianky – Skalica, 171,7 km



dokopy 672,5 km, 20 vrchárskych prémií, 10 rýchlostných prémií

Bratislava 15. septembra (TASR) – V stredu v Žiline odštartuje 64. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska (16.-19. septembra) opäť za účasti popredných svetových tímov a pretekárov. Tentokrát sa na štart postaví šesť stajní z najvyššej kategórie UCI World Tour, ktoré sa s ďalšími 14 pobijú počas štyroch dní o štyri dresy pre víťazov jednotlivých súťaží.Najvýznamnejšie cyklistické podujatie na Slovensku, ktoré patrí do kategórie UCI 2.1, odštartuje 16. septembra v Žiline a vyvrcholí 19. septembra v Skalici. Preteky budú mať spolu štyri etapy, pričom prvá z nich v Žiline bude rozdelená na dve poletapy. Pelotón odštartuje svoju púť v Žiline a cez Banskú Bystricu, Žiar nad Hronom a Topoľčianky ju ukončí v Skalici. Vzhľadom pandémiu koronavírusu budú platiť prísne hygienické pravidlá. Organizátori v spolupráci s partnermi tak pripravili viaceré opatrenia.Napriek náročným podmienka počas padnémie i faktu, že v rovnakom čase vyvrcholí Tour de France a konajú sa aj preteky Okolo Luxemburska, z pôvodnej štartovky sa odhlásil len rumunský tím Novak. Nahradil ho rakúsky Hrinkow. "," uviedol generálny riaditeľ pretekov a šéf Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.Z World Tour tímov zavítajú na Slovensko slávny Deceuninck - Quick Step aj s obhajcom celkového prvenstva Yvesom Lampaertom, Bora-Hansgrohe (Nem.) s domácimi favoritmi Jurajom Saganom a Erikom Baškom, CCC príde s Čechom Jozefom Černým či poľským šprintérom Jakubom Mareczkom, nebude chýbať ani Cofidis, Sunweb a Israel Start-Up Nation. Zaujímavé mená sú aj v ďalších zoskupeniach, nórsky Uno X pricestuje s čerstvým majstrom Európy do 23 rokov Jonasom Iversbym Hvidebergom a v drese Alpecin-Fenix sa predstavia výborný šprintér a víťaz dvoch etáp na Giro d'Italia Sacha Modolo, či brat majstra sveta v cyklokrose Mathieua van der Poela David. V kádri jediného slovenského kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica nechýba držiteľ žltého dresu na Okolo Srbska 2020 Martin Haring či mladý talentovaný jazdec, majster SR U23 a tiež bronzový medailista elitného šampionátu, Lukáš Kubiš. Spolu s nimi sa predstaví aj Marek Čanecký, Patrik Tybor, Ján Andrej Cully, Juraj Bellan a Pavol Rovder. Reprezentačný výber povedie Matúš Štoček. Dokopy sú prihlásení pretekári z 29 krajín.Cyklisti budú bojovať o štyri dresy. Ten pre víťaza bodovacej súťaže zmenil farbu a namiesto modrej bodkovanej bude zelený. Najlepší vrchár si oblečie červený bodkovaný, najlepší pretekár do 23 rokov získa biely dres a celkový víťaz tradične žltý. Pre domácich jazdcov je vypísaná i súťaž o najlepšieho Slováka, ktorej víťaz si takisto po každej etape prevezme na pódiu dres vo farbách slovenskej trikolóry. Po každej etape okrem časovky sa bude vyhodnocovať i najbojovnejší jazdec, ktorý nasledujúci deň ponesie červené číslo. Celkovo sa súťaží o prémie vo výške 51.100 eur.Trať meria celkovo 672,5 kilometra a povedie cez 125 miest a obcí. Cyklisti sa potrápia s 20 vrchárskymi a 10 rýchlostnými prémiami. Štart je naplánovaný na 16. septembra v Žiline, kde sa najprv uskutočnia 106,4 km dlhé preteky s hromadným štartom a po nich 7,1 km dlhá individuálna časovka. Druhý deň je na programe najdlhšia trať (206,6 km) s desiatimi horskými prémiami a cieľom v Banskej Bystrici, ktorá bude kráľovskou etapou. Nasleduje etapa do Žiaru nad Hronom (181,3 km) a finále je naplánované na 171,7 km dlhej trase z Topoľčianok do Skalice.Kvôli pandémii koronavírusu museli organizátori pristúpiť k viacerým úpravám. Všetko tak bude prebiehať v zmysle nariadení vlády SR a hlavného hygienika. Svoje vlastné opatrenia v čase korony pripravila aj Medzinárodná cyklistická únia (UCI). "" povedal Privara. Podľa nariadení UCI musia organizátori dodržiavať i ďalšie špecifické podmienky. Týkajú sa napríklad ubytovania cyklistov, keď v hoteloch musí byť dodržané pravidlo - jeden tím na jedno poschodie, či vlastné stravovacie priestory pre každý tím.