Okolo Slovenska s Petrom Saganom opäť aj v Banskej Bystrici

Personálna zostava Dukly Banská Bystrica v sezóne 2020:



Pretekári elite: Patrik Tybor, Marek Čanecký, Ján Andrej Cully, Martin Haring, Juraj Bellan



Pretekári U23: Martin Vlčák, Lukáš Kubiš, Martin Chren, Jakub Varhaňovský, Pavol Rovder



Hlavný tréner a športový riaditeľ: Martin Fraňo



Tréner a asistent športového riaditeľa: Maroš Kováč



Športový manažér a tajomník VŠC: Michal Szalma



Mechanici: Tomáš Líška a Vladimír Mikuš

Banská Bystrica 29. januára (TASR) - Po troch rokoch sa do Banskej Bystrice vráti pelotón cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktoré sa uskutočnia od 16. do 19. septembra 2020. Chýbať by na nich nemal ani trojnásobný majster sveta Peter Sagan, ktorý má byť hlavným ťahákom podujatia. Na ňom už účasť predbežne potvrdil jeho zamestnávateľ nemecký profitím BORA-hansgrohe.V centre mesta bude vrcholiť 2. etapa 64. ročníka najvýznamnejšieho domáceho podujatia v cestnej cyklistike a na ďalší deň sa pelotón vydá spod Urpína na ďalšie náročné kilometre. Cyklisti sa na cestu do Banskej Bystrice vydajú zo Žiliny, rodiska Petra Sagana.povedal na stredajšej tlačovej konferencii prezident Slovenského zväzu cyklistiky a generálny riaditeľ Okolo Slovenska Peter Privara. Okrem Petra Sagana by na slovenských cestách nemali chýbať ani jeho starší brat Juraj či Erik Baška, ktorý začal minulý týždeň sezónu 3. miestom v úvodnej etape Tour Down Under.Banská Bystrica nie je pre preteky Okolo Slovenska neznáme miesto. V itinerári podujatia sa objavuje pravidelne, naposledy bola etapovým centrom v rokoch 2016 i 2017.citovala oficiálna tlačová správa organizátorov primátora mesta Jána Noska.Pre banskobystrických organizátorov bude etapa zároveň testovacím podujatím a skúškou pripravenosti pred XVI. letným Európskym olympijským festivalom mládeže (EYOF), ktorý sa uskutoční od 25. do 31. júla 2021. Časť trasy Okolo Slovenska povedie po cestách, na ktorých budú bojovať o cenné kovy najlepší mladí cyklisti z 50 krajín Európy. Na domácom etapovom vrchole roka budú štartovať aj elitné tímy kategórie WorldTour. Ich športových riaditeľov zaujíma okrem výsledkov predovšetkým bezpečnosť, stravovanie, ubytovanie a profil trate. "doplnil informácie Nosko.Novinkou v kalendári UCI, ktorý bude mať v prípade schválenia zastávku v srdci Slovenska už tento rok, je pripravovaný Európsky pohár v cyklokrose.priblížil ďalšie vrcholové podujatie cyklistiky so zastávkou v Banskej Bystrici Martin Fraňo, športový riaditeľ kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica a zároveň predseda komisie pre cyklokros SZC.Vedenie Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica a cyklistického tímu Dukla Banská Bystrica predstavilo verejnosti nové zloženie tímu, ciele a partnerov pre sezónu 2020. "“ uviedol Roman Benčík, riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica.Športový riaditeľ a hlavný tréner Martin Fraňo predstavil novú zostavu tímu. Z vlaňajšieho kádra ukončil kariéru profesionálneho športovca Martin Mahďar. Medzi profesionálmi sa rozhodol nepokračovať ďalej Samuel Oros. Z minuloročných juniorských jazdcov rozšíril rady Dukly Pavol Rovder z Cyklospiš. Lídrami zostávajú Patrik Tybor, Marek Čanecký a Ján Andrej Cully. Tím dopĺňajú Juraj Bellan a dvadsaťtrojkári, ktorí sú i jadrom slovenskej reprezentácie do 23 rokov - Jakub Varhaňovský, Martin Vlčák, Martin Chren a Lukáš Kubiš. Martin Haring sa i tento rok sústredí na vyjazďovanie miestenky MTB a účasť na OH v Tokiu. "zhodnotil prácu jazdcov v za uplynulý rok Fraňo a pokračoval:."