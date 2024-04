Okolo Slovenska v novom termíne a s troma WT tímami, Sagan otázny

program 68. ročníka Okolo Slovenska:



26. júna: tímová časovka na 28,8 km, Dunajská Streda - Dunajská Streda



27. júna: 1. etapa, Nitra - Hlohovec, 192,0 km



28. júna: 2. etapa, Piešťany - Dubnica nad Váhom, 161,2 km



29. júna: 3. etapa, Partizánske - Ružomberok, 183,5 km



30. júna: 4. etapa, Liptovský Mikuláš - Štrbské Pleso, 145,0 km

Bratislava 24. apríla (TASR) - V poradí 68. edícia Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa uskutoční v novom termíne a aj v novom smere z juhu na sever republiky. Podujatie kategórie UCI 2.1 odštartuje v stredu 26. júna tímovou časovkou v Dunajskej Strede a vyvrcholí o štyri dni neskôr vo Vysokých Tatrách. Na slovenské cesty opäť zavíta nabitá konkurencia vrátane troch UCI WorldTeams a organizátori dúfajú, že sa s podujatím rozlúči aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.povedal na stredajšej tlačovej konferencii prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) a generálny riaditeľ pretekov Peter Privara.Organizátori sa rozhodli presunúť preteky zo septembrového termínu na koniec júna pre olympijské hry v Paríži, keďže tie posunuli kalendár mnohých iných podujatí vrátane majstrovstiev sveta a Európy. Dvojdňovú kolíziu s Tour de France vnímajú organizátori ako príležitosť na vyššiu sledovanosť doma i vo svete. "zaželal si Privara.Mená jednotlivých pretekárov môžu tímy prihlasovať aj pár dní pred štartom pretekov, takže v súčasnosti je menoslov neznámy. Organizátorom však už potvrdili účasť tímy, z najvyššej kategórie WorldTeams to budú Soudal QuickStep, Cofidis a Jayco AIUla. Dopĺňa ich sedmička profesionálnych kontinentálnych tímov - Lotto Dstny, Caja Rural-Seguros, Polti Kometa, Corratec, Novo Nordisk, Bingoal WB a Q36,5. Štartovku doplní desiatka kontinentálnych celkov vrátane dvoch slovenských. Okrem Dukly Banská Bystrica a Pierre Baguette Cycling sa predstaví rozvojový tím Arkéa - B&B Hôtels Continentale, dvojica českých celkov Elkov Kasper a ATT Investments, v ktorých zostavách figurujú i slovenské mená, slovinská Adria Mobil, VolkerWessels, Hrinkow Adwarics, Biesse Carrera a Ara Skip Capital. Popri dvadsiatke tímov sa na slovenských cestách predstaví aj reprezentácia Mexika.Organizátori veria, že preteky sa po roku opäť dostanú v priamom prenose na obrazovky RTVS i Europsortu. Okolo Slovenska už má zarezervovaný svoj vysielací čas v prestížnej francúzskej televíznej spoločnosti.Celkovo je na programe 710,5 kilometrov s 19 horskými a ôsmimi rýchlostnými prémiami. Tímová časovka mala v programe Okolo Slovenska premiéru v roku 1957. Vtedy to bolo na 62 km v ťažkom teréne so štartom aj cieľom v Tatranskej Lomnici. Posledná TTT bola v programe roku 2014 v dĺžke 15 km s triumfom holandského kontinentálneho tímu Metec. Tohtoročná tímová časovka so štartom a cieľom v Dunajskej Strede pri MOL Aréne bude mať rovinatý charakter a dĺžku približne 28 kilometrov. Následná prvá etapa smeruje z Nitry do Hlohovca a meria 192 km so zvlneným terénom cez myjavské kopanice.Druhá etapa prevedie pelotón z Piešťan do Dubnice nad Váhom s klasikárskym profilom a dĺžkou 160,6 kilometrov. Predposledný deň sa ponesie v znamení horských prémií. Na trase z Partizánskeho do Ružomberka ich bude sedem. Preteky vyvrcholia v záverečný júnový deň na Štrbskom Plese. Etapa odštartuje v Liptovskom Mikuláši a ponúkne porciu 145 kilometrov.Preteky ponúknu zisk slušnej porcie bodov UCI. V celkovom poradí boduje prvých 25 pretekárov, pričom líder si pripíše 125 bodov za celkové poradie. K nemu môže pridať ešte body za umiestnenie v Top8 etapy (16, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 b) a tri body za nosenie žltého dresu počas etapy. Celkovo sa bude na slovenských cestách od 26. do 30. júna bojovať o 735 bodov do klasifikácie UCI. Líder celkového poradia pretekov získa žltý dres. Vedúci pretekár bodovacej súťaže zelený, víťaz vrchárskej súťaže bodkovaný a najlepší jazdec do 23 rokov v celkovom poradí biely dres. Počas pretekov sa uskutoční aj klasifikácia družstiev, pre slovenských cyklistov je pripravená súťaž o najlepšieho Slováka a po záverečnej etape bude ocenený aj najlepší slovenský pretekár do 23 rokov. Špecifickou cenou je aj prvenstvo na najvyššom bode trate - Cena Mateja Laca. Organizátori vyhlásia po skončení každej etapy najbojovnejšieho pretekára, ktorý v nasledujúci deň ponesie červené štartovné číslo.