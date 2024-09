Okposo po zisku Stanleyho pohára s Floridou oznámil koniec kariéry

Fort Lauderdale 19. septembra (TASR) - Americký hokejista Kyle Okposo oznámil koniec profesionálnej kariéry. Tridsaťšesťročný útočník strávil v zámorskej NHL dovedna 17 sezón, počas ktorých odohral 1051 zápasov v základnej časti so ziskom 614 bodov (242+372). Okposo končí na vrchole, keďže v uplynulom ročníku získal premiérový Stanleyho pohár s Floridou Panthers.



Okposo začal profiligovú kariéru v New Yorku Islanders, ktoré si ho vybralo v drafte 2006 z celkovej siedmej pozície. V klube strávil deväť sezón a v ročníku 2016/17 zamieril do Buffala Sabres. "Šable" viedol v dvoch z ôsmich sezón ako kapitán, no v tej predošlej ho klub vymenil k "panterom". Na sklonku kariéry prispel Floride k triumfu v play off. Tridsať rokov v hokeji označil za neuveriteľných. "Priviedlo ma to na úžasné miesta a poskytlo mi to jedinečné zážitky," uviedol trojnásobný účastník svetového šampionátu.